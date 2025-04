Vodafone deixa anar la bomba amb aquest últim anunci: per fi escolten els seus clients

Vodafone disposa d'un servei innovador que està deixant molts usuaris sorpresos i molt satisfets. Es tracta del servei Pagaments a tercers, una opció que permet als clients de l'operador abonar serveis i continguts de tercers. Es fa de manera a través de la factura Vodafone, sense que això impliqui un cost addicional.

Aquest servei pot resultar desconegut per a molts, però ofereix molts avantatges que val la pena conèixer. Pot donar-se el cas que hagis de recórrer a ell en certes circumstàncies.

Com funciona el servei de Pagaments a tercers de Vodafone?

El funcionament de Pagaments a tercers és molt senzill. Si ets client de Vodafone, pots usar la teva factura per pagar productes o serveis d'altres empreses.

El millor de tot és que no necessites fer cap pagament per avançat. El cost de la compra o subscripció s'afegirà a la teva factura mensual o es descomptarà del teu saldo si ets de prepagament.

Aquest servei està disponible per a una varietat de compres, tant puntuals com recurrents. Pots utilitzar-lo per realitzar una compra única, com una descàrrega d'una aplicació o un contingut digital. Però també és perfecte si t'agraden les subscripcions, ja que pots abonar-les còmodament a través de la teva factura Vodafone.

Un dels punts més atractius d'aquest servei és que pots usar-lo a les principals plataformes d'aplicacions. És el cas de Google Play, AppStore i Huawei AppGallery. Això et permet fer compres d'aplicacions, jocs o qualsevol tipus de contingut que estigui disponible en aquestes botigues.

Com amb qualsevol servei, hi ha algunes condicions que has de tenir en compte. Pagaments a tercers té un límit de despesa mensual de 150 euros, i un límit de 50 euros per transacció. Això significa que no podràs realitzar compres que superin aquests imports.

Una altra limitació és que aquest servei no està disponible per a tots els serveis i continguts. Per exemple, alguns serveis com Zaplium, Dmusica, o Vodafone Jocs estan exclosos d'aquest servei.

Qui pot utilitzar aquest servei?

El servei Pagaments a tercers està disponible per a tots els clients de Vodafone, tant si ets de contracte com si ets de prepagament. No obstant això, és necessari que no tinguis restriccions de serveis aplicades a la teva línia, per tal que puguis accedir a tots els avantatges que ofereix.

A més, si ets nou client, podràs gaudir d'aquest servei des del primer dia d'alta amb la teva línia. Però si tens dues o més línies amb Vodafone, hauràs d'esperar 45 dies perquè puguis activar aquest servei en totes elles.