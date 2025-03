Santoral d'avui, dimarts 25 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un dels dos malfactors que segons els evangelis van ser crucificats al mateix temps que Jesús de Natzaret.

Qui va ser Sant Dimes, el sant més important del dimarts, 25 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Dimes conegut també com 'El Bon Lladre'. Es tracta d'un dels dos malfactors que, segons els evangelis, van ser crucificats al mateix temps que Jesús.

L'Evangeli de Lluc explica que Jesús va dir al Bon Lladre durant la crucifixió que, abans que acabés el dia, estaria al seu costat al paradís. Encara que cap dels evangelis canònics menciona el nom dels lladres, en alguns evangelis apòcrifs el lladre és anomenat Dimes.

Encara que en cap moment va ser oficialment canonitzat per l'Església Catòlica, és considerat com l'única persona que va ser directament reconeguda com a sant per Jesús. "En veritat et dic que avui estaràs amb mi al Paradís", li va dir el fill de Déu.

Segons la tradició i l'Evangeli de Nicodem, Sant Dimes va ser crucificat a la dreta de Jesús. Per contra, el Mal Lladre, anomenat Gestes, va ser col·locat a l'esquerra. Per aquesta raó, sovint les representacions de la crucifixió mostren a Jesús amb el cap inclinat cap al costat dret.

Dimes és un nom masculí d'origen grec el significat del qual és 'company'. A Espanya aquest dia unes 1.781 persones podrien celebrar el seu sant.

Solemnitat de l'Anunciació del Senyor

La Solemnitat de l'Anunciació del Senyor és la celebració de la visita de l'Arcàngel Gabriel a la Verge María per anunciar-li que serà la mare del Salvador. El consentiment de María a l'anunci de l'àngel és l'inici de l'Encarnació de Crist. El que significa que Déu ve al món com a humà amb una mare humana plena de gràcia.

Beat Óscar Romero

El beat Óscar Romero va ser un sacerdot catòlic salvadorenc que va viure al segle XX. Va ser el quart arquebisbe metropolità de San Salvador molt cèlebre per la seva defensa dels drets humans.

