‘Quina joia’: La discreta taverna de Barcelona que triomfa per la seva qualitat i preu

A Barcelona, es troba un restaurant que ha sorprès a tothom per la seva qualitat i els seus preus accessibles. Aquesta taverna, ubicada al carrer Còrsega, s'està convertint en un lloc de referència. Malgrat la seva discreta ubicació, ha aconseguit captar l'atenció de qui busca gaudir de plats tradicionals amb un toc creatiu.

La taverna El Tiet té una atmosfera càlida i informal. Amb un enfocament en la cuina de categoria, els responsables del restaurant, liderats per Iván Rodríguez Vivancos, ofereixen un espai on el senzill es combina amb el sofisticat. La proposta és perfecta tant per a un àpat informal com per a una experiència més gastronòmica.

Aquesta és la proposta gastronòmica d'El Tiet Taverteca

El Tiet ofereix una carta variada que va des de tapes tradicionals fins a opcions més innovadores. Les braves ‘El Tiet’ —6,50 euros— són una de les seves preparacions destacades, se serveixen en una petita paella amb una salsa casolana que ha engalipat a molts. També estan disponibles els Ous Parmentier (amb pernil ibèric, 6,90 euros; o amb oli de tòfona, 6,80 euros), ideals per a qui busca una opció deliciosa i diferent.

Un altre dels grans atractius és el seu pop a la graella —21,50 euros—, servit amb un cremós de celeri i caramel de cassis. Aquest plat destaca pel seu sabor i presentació. Per als amants de la carn, el Steak Tartare —11,50 euros— és una opció perfecta, elaborat amb carn de vedella picada a mà i acompanyat de torradetes i xips de patata.

Si prefereixes alguna cosa més contundent, la Rubia Gallega —21,50 euros— és una excel·lent elecció, amb 200 grams de carn madurada a la graella i acompanyada de parmentier i xampinyons saltats. Pel que fa als peixos, ofereixen el deliciós risotto de gamba vermella —14,90 euros—, o el bacallà confitat —16,50 euros—, un bloc de bacallà dessalat acompanyat d'una crema de patata.

Un ambient acollidor amb un toc vintage

L'ambient del restaurant és únic, el lloc té un estil ‘vintage’ que crea una atmosfera acollidora. És un lloc perfecte per menjar en parella, amb amics o en família. La decoració no resulta antiquada, sinó que té un aire modern que s'adapta al concepte de taverna.

L'atenció és un altre dels seus punts forts, els cambrers s'esforcen per oferir un servei proper i personalitzat. Iván, el xef i la seva passió per la cuina es reflecteixen en cada plat. També disposen de menú del dia entre setmana, que inclou pa, beguda i postres per només 14,50 euros.

El Tiet és una taverna que ha sabut guanyar-se el cor de Barcelona. La seva proposta gastronòmica és variada i de categoria, sempre amb un toc creatiu i respectant els ingredients. Amb preus raonables i un ambient relaxat, no és d'estranyar que molts el considerin una de les joies ocultes de la ciutat.