Movistar es porta un cop molt dur: sap que si perd això marxaran els clients

Movistar està travessant un moment complicat en el món dels esports a televisió. L'operadora, que porta més de dues dècades amb els drets d'emissió de l'NBA a Espanya, ha rebut un dur cop. Sap des de fa temps que Amazon Prime Video s'ha fet amb els drets globals de la competició fins al 2036.

Aquest canvi posa en perill l'exclusivitat dels partits de bàsquet de la lliga nord-americana. Fins ara, Movistar els venia oferint a través de la seva plataforma Movistar Plus+.

Per a la companyia, l'NBA no és només un contingut esportiu més. És un pilar clau en la seva estratègia per mantenir i atraure subscriptors.

La competició de bàsquet és un dels grans atractius de la seva oferta. I perdre-la podria suposar un revés significatiu en la seva base de clients.

Movistar admet que seria un error deixar escapar l'NBA

És per això que Movistar sap que perdre els drets d'emissió de l'NBA seria una autèntica pèrdua irreparable. I és que podria fer que milers de clients marxessin a altres plataformes que ofereixin els partits.

Segons va informar Vozpópuli, es troba en negociacions amb Amazon Prime Video per arribar a un acord sobre la distribució dels partits de l'NBA. Encara que la situació és incerta, tot apunta que ambdues parts podrien arribar a un acord. Seria similar al que ja manté Movistar Plus+ amb DAZN pel que fa als drets del futbol.

Aquesta fórmula de repartiment de continguts entre plataformes seria una manera d'assegurar que segueixi oferint els partits de l'NBA. L'operador no vol que el seu accés a la competició es vegi limitat. Està fent tot el possible per aconseguir un acord que li permeti seguir transmetent els partits sense que l'impacte en el seu negoci es ressenti.

Movistar es posa en el pitjor

Movistar ha trobat en Amazon Prime Video un dur contrincant. No només ha demostrat el seu interès per l'NBA, sinó que també ha reforçat la seva oferta esportiva amb altres continguts. Això posa encara més pressió sobre la companyia de Telefónica, que haurà d'adaptar-se a les noves dinàmiques del mercat de la televisió de pagament.

L'entrada d'Amazon Prime Video en el món dels drets esportius ha provocat una revolució en la indústria. Grans competicions com l'NBA estan començant a canviar de mans. El que obliga els operadors tradicionals a replantejar les seves estratègies.