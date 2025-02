Vodafone trenca el seu silenci i revela quelcom que ha deixat muts els seus clients: bogeria

Vodafone ha revelat finalment un dels seus secrets millor guardats, i sembla que la sorpresa donarà molt de què parlar. Encara que no es tracta de la tarifa més econòmica del mercat, la veritat és que la nova oferta de l'operador és força atractiva. Sobretot pel que inclou.

Aquesta promoció, per 35 euros, ofereix fibra d'1 GB simètric, més de 70 canals de Vodafone TV i una sèrie de serveis addicionals. El que la converteix en una opció força interessant que s'hauria de tenir en compte.

Què inclou l'oferta de Vodafone?

El que fa especial aquesta tarifa no és només el seu preu, sinó tot el que s'inclou dins de l'oferta. Per 35 euros al mes, els usuaris tenen accés a una connexió a Internet amb fibra òptica d'1 GB simètric. És a dir, amb la mateixa velocitat tant de pujada com de baixada.

Aquesta és una opció ideal per a aquells que necessiten una connexió ràpida i estable per treballar, estudiar o veure contingut en streaming sense interrupcions. A més de la fibra, l'oferta de Vodafone inclou més de 70 canals de televisió a través de Vodafone TV. Entre els canals més destacats hi ha Canal Hollywood, Sundance TV, TCM, Comedy Central i Eurosport 1.

Això converteix l'oferta en una opció perfecta per a aquells que busquen no només una bona connexió a Internet. També entreteniment per a tota la família.

Altres beneficis de l'oferta de Vodafone

Però això no és tot. La tarifa de Vodafone també inclou diversos serveis addicionals que augmenten encara més el seu atractiu. Els usuaris rebran un router propi, el que garanteix una instal·lació més senzilla i còmoda.

A més, l'oferta cobreix la instal·lació de la fibra a la llar, de manera que no cal preocupar-se per cap cost per la instal·lació. També s'inclou una línia de telèfon fix amb trucades il·limitades a fixos i mòbils dins d'Espanya.

Això sí, com sol passar amb aquest tipus de promocions, l'oferta de Vodafone ve amb una permanència d'almenys un any. Això significa que els usuaris han de comprometre's a mantenir el servei durant aquest temps per no incórrer en penalitzacions.

Si bé no es pot dir que aquesta sigui la tarifa més econòmica del mercat, és sens dubte una de les més atractives. En incloure fibra d'1 GB simètric, més de 70 canals de televisió, router propi i telèfon fix amb trucades il·limitades, el paquet resulta competitiu. A més, el preu de 35 euros al mes és força raonable tenint en compte tot el que ofereix.