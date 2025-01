Preu de la llum avui, dimecres 29 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 29 de gener de 2025, és de 48,79 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una important pujada, de 32,34 euros. Recordem que, en la jornada del 28 de gener, la tarifa mitjana de llum era de 16,45 euros per MW/h.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) es pot apreciar clarament aquesta pujada. En alguns moments del dia la llum superarà amb escreix els 100 euros per MW/h. De fet, en la franja més cara del dimecres el MW/h tindrà un preu superior als 133 euros.

Preu de la llum avui, dimecres 29 de gener de 2025, hora a hora

Unes tarifes que, sens dubte, obliguen els consumidors a planificar molt bé el seu consum de llum. Afortunadament, hi haurà alguns trams en què els preus baixaran amb força. El primer, menys aprofitable, el trobem de matinada, encara que el segon sí que es podrà aprofitar, ja que es donarà a la tarda.

Així, de 02:00 a 06:00 trobem el preu més barat de tot el dimecres: 3,52 euros per MW/h. De 13:00 a 14:00 el MW/h tindrà un preu de 10,21 euros, si bé de 14:00 a 15:00 el preu serà de 9,23 euros. Per últim, de 15:00 a 16:00 el MW/h tindrà un cost de 12,18 euros.

02:00 - 06:00: 3,52 € /MWh.

13:00 - 14:00: 10,21 € /MWh.

14:00 - 15:00: 9,23 € /MWh.

15:00 - 16:00: 12,18 € /MWh.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Quant a les hores més cares, durant el matí, de 07:00 a 08:00 el preu del MW/h serà de 76,46 euros. Entre les 08:00 i les 09:00 el MW/h pujarà fins i tot més de preu, fins als 103,61 euros. Per últim, de 09:00 a 10:00 el preu del MW/h serà de 69,2 euros.

08:00 - 09:00: 103,61 € /MWh.

19:00 - 20:00: 123,99 € /MWh.

20:00 - 21:00: 133,85 € /MWh.

21:00 - 22:00: 118,57 € /MWh.

A la tarda, de 19:00 a 20:00 el MW/h costarà 123,99 euros, encara que la tarifa seguirà pujant. En la següent franja, de 20:00 a 21:00 trobem el preu del MW/h més car del dia: 133,85 euros. Finalment, de 21:00 a 22:00 el MW/h costarà 118,57 euros.