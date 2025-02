Què significa veure la mateixa sèrie més d'una vegada, segons la psicologia

En l'era de les plataformes de streaming, és habitual trobar persones que tornen a veure les seves sèries preferides una vegada i una altra. Fins al punt de memoritzar diàlegs i preveure cada gest dels personatges. Encara que aquest comportament s'ha associat històricament amb el fanatisme, la psicologia ofereix una explicació més profunda i significativa.

Segons un article del doctor Robert N Craft publicat a Psychology Today, aquest hàbit té relació amb l'aferrament emocional a les històries. També amb la recerca del menor esforç mental. Craft explica que en conèixer el desenllaç d'una sèrie, s'elimina la incertesa i l'esforç que implica enfrontar-se a una narrativa nova.

Això permet a l'espectador relaxar-se i gaudir del contingut sense la necessitat de prestar atenció absoluta. A més, reviure una experiència coneguda evoca els sentiments positius que es van tenir la primera vegada. Tot això proporcionant plaer i reduint l'ansietat davant el desconegut.

Les sèries que es repeteixen una vegada i una altra

D'altra banda, la psicòloga Jaye Derrick afegeix que aquest comportament també té un component social i emocional. Derrick va assenyalar que moltes persones veuen els seus programes preferits com un refugi emocional que els ajuda a sentir-se menys sols o rebutjats. "Entrar en aquest món fictici brinda una sensació de connexió que pot ser reconfortant en moments d'estrès o solitud", va afirmar.

La repetició, segons els experts, també està vinculada a la capacitat mental de l'espectador. Els experts destaquen que, en certs moments, les persones no estan disposades o preparades per exposar-se a alguna cosa nova. En aquests casos, recórrer a continguts familiars proporciona una forma de relaxació que no exigeix esforç addicional per adaptar-se o processar nova informació.

Per la qual cosa tornar a veure una sèrie o pel·lícula preferida no és només un gest de nostàlgia o fanatisme. Sinó que respon a necessitats emocionals i psicològiques. El plaer del conegut, l'eliminació de la incertesa i la sensació de refugi converteixen aquest hàbit en un mecanisme per manejar l'estrès i l'ansietat.

Una vida plena de necessitats emocionals

En una època marcada pel consum massiu de contingut, aquests descobriments expliquen per què recorrem constantment als mons ficticis que més ens reconforten. I és que també són temps de necessitats emocionals fortes. Sovint sembla que s'intenta fugir d'allà, de les parts més íntimes de cada persona, però les emocions sempre brollen.

Les sèries es converteixen en part de la realitat de molts espectadors. Conèixer els actors i fer-se seves les històries provoca un sentiment de pertinença que fa inevitable tornar a veure aquesta història. Així que si et veus veient moltes vegades la mateixa sèrie, analitza després en el teu interior.