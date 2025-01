Comunicat urgent de Vodafone: ho solucionarà molt més ràpid del que creus

Quan es tracta de triar un proveïdor de telefonia, la qualitat del servei és un dels aspectes més importants per als usuaris. A l'hora de decidir-se per una companyia, molts espanyols valoren especialment la rapidesa amb què es resolen les avaries.

En aquest context, Vodafone s'ha destacat com una de les companyies més eficients del mercat. Es posiciona com una de les millors opcions per a aquells que busquen un servei ràpid i sense complicacions.

Segons un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Vodafone és una de les companyies que millor servei ofereix als seus clients en cas d'avaries. Només superat per Simyo. L'operador britànic es troba en una posició destacada, ja que és capaç de resoldre les fallades de la seva xarxa en menys de dos dies.

Aquesta rapidesa en la solució de problemes el col·loca en una posició d'avantatge davant de competidors com Movistar o Orange. Aquests, en general, tarden més a resoldre els incidents.

En comparació, altres operadores com Pepephone, Yoigo, R i MásMóvil es troben en el costat oposat de la balança. Solen trigar de mitjana uns cinc dies a reparar les avaries. Aquest temps d'espera pot resultar frustrant per als clients que necessiten un servei immediat, i és aquí on Vodafone ha aconseguit marcar la diferència.

Vodafone registra poques avaries

A més, pel que fa a incidències relacionades amb les avaries, l'informe de la CNMC mostra que Orange va ser la companyia amb més avisos per fallades. La segueix de prop MásMóvil, Simyo, Pepephone i Yoigo. No obstant això, malgrat aquests incidents, la incidència global per avaries d'aquestes companyies és baixa, per sota del 2%.

Això mostra que, en general, les operadores a Espanya estan millorant pel que fa a la qualitat de la seva xarxa. I en el cas de Vodafone, si destaca per alguna cosa és per la seva rapidesa.

Un altre aspecte clau que influeix en la satisfacció dels clients és la correcta facturació. En aquest sentit, les companyies com Movistar, Jazztel i Orange van ser les que van registrar més reclamacions a causa de fallades en les factures. No obstant això, la incidència continua sent baixa, per sota de l'1%.

Per contra, Simyo es va destacar el 2024 per no rebre cap queixa relacionada amb la facturació. Això demostra la seva eficàcia i transparència en aquest apartat.

Vodafone es guanya la confiança dels clients

Pel que fa a la resolució d'incidències de facturació, Digi ha destacat com l'operadora més ràpida. És capaç de tancar les incidències en tan sols cinc dies. Mentrestant, Orange, Movistar i Jazztel tarden més de deu dies a solucionar aquests problemes.

És evident que Vodafone ha aconseguit guanyar-se la confiança de milions d'espanyols gràcies a la seva eficiència en la resolució d'avaries. Però també a la rapidesa en l'atenció al client. Encara que altres operadors també estan millorant els seus temps de resposta, l'operador britànic continua liderant en termes de fiabilitat.