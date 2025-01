Un vident revela el primer premi de la Loteria del Nen 2025: fliparàs

Estàs llest per conèixer el número que podria canviar la teva vida a la Loteria del Nen 2025?. El vident José Antonio Medinil, 'El Sobrino', amic del famós Tiktoker David (Viaje al otro lado), ha llançat una sorprenent predicció sobre el primer premi d'aquest any.

Segons Medinil, el número somiat és el 22.351, un número que, segons ell, porta amb si una gran càrrega energètica. Medinil, qui ha guanyat fama per les seves visions i per la seva amistat amb figures del món digital, ho ha explicat tot a les seves xarxes socials. El cert és que aquest número té una connexió especial amb la ciutat de Loja, a Granada.

Desvela quin serà el 'Gordo' de la Loteria del Nen: 22.351

Segons la seva visió, el 22.351 és un número que ha estat revelat a través d'una sèrie de senyals i simbolismes que se li han presentat en somnis i meditacions. El número, que ja ha començat a generar rumors, està sent considerat per molts com un senyal de fortuna.

El lloc on es pot adquirir aquest dècim tan especial és a l'administració La Gota Màgica de Loja. Això sí, hi ha alguns jugadors que també afirmen haver-lo vist en punts de venda en línia, com la web de 'TuLotero'.

Per què ha tingut aquesta visió Medinil?

El vident explica que els números en les loteries tenen freqüentment una connexió amb energies còsmiques que ell pot percebre, i aquest número ha estat el més fort en les seves meditacions. Assegura que el 22.351 no només és un número per a la Loteria del Nen, sinó que és un número amb un destí marcat per a aquells que aconsegueixin sintonitzar amb la seva energia.

La predicció de Medinil ha causat furor a les xarxes socials, especialment entre els seus seguidors a TikTok, qui no van trigar a compartir el seu entusiasme. Serà aquest el número guanyador? A mesura que s'acosta el sorteig, molts s'estan decantant per aquesta xifra, seguint les recomanacions del vident.

Si decideixes confiar en la visió de José Antonio Medinil, podries estar un pas més a prop d'un premi inesperat. No oblidis que, encara que les prediccions poden ser intrigants, la Loteria és sempre un joc d'atzar. Molta sort!