Avís d'última hora sobre la Loteria del Nen: falten hores i no pots jugar-te-la

La Loteria del Nen és un dels sortejos més desitjats de l'any a Espanya. I com cada 5 de gener, milers de persones compren els seus dècims amb l'esperança que la sort els somrigui.

Tanmateix, Loteries i Apostes de l'Estat ha emès un avís d'última hora per recordar-nos que el temps per comprar els dècims està a punt d'esgotar-se. Si no has adquirit el teu bitllet encara, és important que sàpigues què fer per no quedar-te sense participar en aquest emocionant sorteig.

Aquesta és l'hora límit per comprar els dècims de la Loteria del Nen 2025

Loteries ha alertat que la venda de dècims per a la Loteria del Nen es tancarà el 6 de gener a les 10:00 hores, dues hores abans de l'inici del sorteig. Això significa que, si no tens el teu bitllet a temps, no podràs participar. És important tenir en compte aquesta hora de tancament, ja que no hi haurà excepcions.

Si encara no has comprat els teus dècims, et recomanem que ho facis al més aviat possible per evitar contratemps. Els punts de venda autoritzats i les plataformes en línia són les opcions més ràpides per adquirir els teus bitllets. Recorda que, si et descuides, podries perdre l'oportunitat de ser un dels afortunats guanyadors.

Què passa si arribem tard a comprar els dècims?

Si arribes tard i no has comprat els teus dècims a temps, lamentablement et quedes fora del sorteig. Aquest és un error fatal per a aquells que ho deixen tot per a l'últim moment. I és que no hi haurà manera de participar si el sorteig ja ha començat.

Les vendes en línia i físiques es detindran en aquell moment. Per tant, no hi haurà manera d'adquirir més dècims un cop es tanqui el sistema. Per això, tingues molta cura i que no se't passi l'hora.

Errors comuns que has d'evitar abans del sorteig

A més de l'hora límit de compra, hi ha altres errors comuns que has d'evitar per no quedar-te sense participar en la Loteria del Nen:

No verificar el número: Abans de finalitzar la compra, assegura't que el número del dècim és el que realment vols. Els descuits en aquest aspecte són més freqüents del que sembla.

Esperar a l'últim minut: Deixar la compra per a l'últim moment pot ser arriscat, ja que els punts de venda podrien estar saturats o les plataformes en línia poden experimentar fallades tècniques.

No confirmar el pagament: Si compres en línia, assegura't que el pagament s'hagi processat correctament abans de donar per finalitzada la transacció.

Afortunadament, avui en dia, pots comprar els dècims de la Loteria del Nen de manera còmoda i ràpida. Els principals punts de venda inclouen administracions de loteries i plataformes en línia.