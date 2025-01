Preu de la llum avui, divendres 31 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 31 de gener de 2025, és de 96,33 euros per megawatt hora (MW/h). Si comparem aquesta tarifa amb la tarifa mitjana del dijous, parlem d'un augment de 53,93 euros. Recordem que, en la jornada del 30 de gener, el preu mitjà de la llum se situava en els 42,40 euros per MW/h.

El cert és que un major consum d'electricitat i la menor producció d'energia renovable podrien estar darrere d'aquest augment. En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observa clarament l'augment. En la franja més cara de tot el divendres, el MW/h superarà els 180 euros.

Preu de la llum avui, divendres 31 de gener de 2025, hora a hora

A més, també tornem a deixar enrere les tarifes extremadament barates del dijous, de fins a 0 euros per MW/h en algunes franges. En el tram més econòmic del divendres, el preu del MW/h no baixarà dels 39 euros. De totes maneres, hi haurà dues franges amb tarifes una mica més barates, de matinada i a la tarda.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MW/h serà de 44,12 euros, encara que de 13:00 a 14:00 pujarà a 44,97 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 trobem el preu més barat de tot el divendres: 39 euros per MW/h. Finalment, de 15:00 a 16:00 el preu del MW/h tornarà a pujar, fins a situar-se en els 45,19 euros.

12:00 - 13:00: 44,12 €/MWh.

13:00 - 14:00: 44,97 €/MWh.

14:00 - 15:00: 39 €/MWh.

15:00 - 16:00: 45,19 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres, 31 de gener?

Pel que fa a les hores amb els preus més alts, el cert és que no parlem de tarifes molt altes durant el matí. De 05:00 a 08:00 els preus oscil·laran entre els 84 i els 118 euros per MW/h. Tan sols de 08:00 a 09:00 podem parlar d'un preu més alt: 150 euros per MW/h.

18:00 - 19:00: 184,48 €/MWh.

19:00 - 20:00: 178,99 €/MWh.

20:00 - 21:00: 162,66 €/MWh.

21:00 - 22:00: 152,7 €/MWh.

Durant la tarda, de 18:00 a 19:00 trobem el preu més car de tot el divendres: 184,48 euros per MW/h. En la següent franja, de 19:00 a 20:00 el preu del MW/h és de 178,99 euros. Finalment, de 20:00 a 21:00 el preu ja començarà a baixar, fins a situar-se en els 162,66 euros per MW/h.