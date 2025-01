Preu de la llum avui, dijous 30 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 30 de gener de 2025, és de 42,40 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimecres, parlem d'una baixada de 6,39 euros. I tot perquè, en la jornada del 29 de gener, la tarifa mitjana d'electricitat era de 48,79 euros per MW/h.

Una bona notícia per als consumidors, que també es pot observar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, la llum tornarà a superar els 100 euros per MW/h. No obstant això, per primera vegada en molts dies, en la franja més barata el MW/h tornarà a costar 0 euros.

Preu de la llum avui, dijous 30 de gener de 2025, hora a hora

En aquest sentit, cal esmentar també que la llum tornarà a ser barata de matinada i a la tarda. I el millor de tot és que serà en aquest últim tram quan s'assoliran les tarifes més econòmiques del dia. En definitiva, els consumidors podran aprofitar diverses hores amb tarifes de les més assequibles.

Així, de 10:00 a 11:00 el preu del MW/h serà de 5 euros, encara que d'11:00 a 12:00 baixarà a 2,4 euros. De 12:00 a 13:00 trobem un preu de 0,1 euros per MW/h, si bé en la següent franja serà de 0,01 euros. Finalment, el preu més barat del dia el trobarem de 14:00 a 15:00, quan el preu del MW/h quedarà fixat en els 0 euros.

12:00 - 13:00: 0,1 €/MWh.

13:00 - 14:00: 0,01 €/MWh.

14:00 - 15:00: 0 €/MWh.

15:00 - 16:00: 0,13 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Pel que fa a les hores cares, de 07:00 a 08:00 el MW/h tindrà un cost de 60,3 euros. En la següent franja, de 08:00 a 09:00 el preu quedarà fixat en els 90,35 euros. Per últim, de 09:00 a 10:00 la tarifa serà de 50,24 euros, i a partir d'aquí baixarà fins ben entrada la tarda.

19:00 - 20:00: 91,66 €/MWh.

20:00 - 21:00: 114 €/MWh.

21:00 - 22:00: 108,04 €/MWh.

22:00 - 23:00: 96,02 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 trobem el preu més car del dijous: 114 euros per MW/h. De 21:00 a 22:00 el preu del megawatt hora (MW/h) serà de 108,04 euros. Finalment, en la franja que va de 22:00 a 23:00 el MW/h tindrà un cost de 96,02 euros.