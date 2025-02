Aquest és el desconegut restaurant de Barcelona que ha encisat Lamine Yamal

Lamine Yamal no només juga a futbol. El jove també té temps per gaudir de l'afortunada vida que li ha tocat viure. Evadir-se del món en un dels seus restaurants preferits de Barcelona és una de les seves facetes més desconegudes i de les que més gaudeix.

Entre avinguda Diagonal i plaça Catalunya, es troba un restaurant que ha conquerit el paladar dels futbolistes del FC Barcelona. Gaudim s'ha convertit en el nou lloc de referència per a l'entorn culer. Un dels comensals més fidels d'aquest restaurant és el jove prodigi Lamine Yamal, qui ha visitat Gaudim en diverses ocasions.

Al seu costat, també ha estat l'entrenador culer, Hansi Flick, qui comparteix la passió per la gastronomia d'aquest exclusiu establiment. Gaudim ha aconseguit captar l'atenció dels futbolistes de la plantilla blaugrana, que solen acudir al local almenys una vegada per setmana. El restaurant, dirigit pel xef Semi, nascut a Turquia i aficionat al futbol, va obrir les portes el 2013.

Lamine Yamal és un més de la llarga llista

En el seu petit saló de la fama, Semi exhibeix una notable col·lecció de samarretes signades per grans noms del futbol mundial. Un exemple són les fotos amb Ansu Fati, Leo Messi, Antoine Griezmann, Pelé i, per descomptat, Lamine Yamal. Aquesta connexió amb l'esport rei és part de la identitat de Gaudim, que s'ha convertit en un referent gastronòmic entre els futbolistes.

Gaudim és conegut per oferir una variada oferta culinària, i les seves tres especialitats són les que han convertit el restaurant en un lloc viral. Amb més de 51.000 seguidors a Instagram, Gaudim ha aconseguit augmentar la seva popularitat gràcies a la qualitat i sabor dels seus plats. La primera especialitat són els arrossos, que es preparen davant dels comensals.

Una altra de les recomanacions més destacades és la tonyina Balfegó, un peix servit amb poca cocció que es desfà a la boca amb una textura lleugera i delicada. La joia de la carta és la carn de Kobe, de qualitat suprema, que continua sent una de les delícies més sol·licitades pels futbolistes. Gaudim no només és un restaurant destacat per la seva cuina mediterrània, sinó també pel seu ambient acollidor.

Un ambient perfecte per desconnectar

El local està decorat amb estovalles de tela i nombroses obres d'art a les seves parets, cosa que crea una atmosfera càlida i elegant. El tracte amable i personalitzat de Semi ha aconseguit que els futbolistes del Barça repeteixin la seva visita. Converteix Gaudim en un dels llocs més populars de la ciutat per a aquells que busquen gaudir d'un bon àpat en bona companyia.

Sens dubte, Gaudim s'ha guanyat el seu lloc en l'alta gastronomia de Barcelona i continua conquerint els més exigents. Com Lamine Yamal, qui l'ha convertit en el seu restaurant preferit. Segur que el jove escull aquest lloc apartat del bullici per celebrar algunes de les seves moltes victòries.