Preu de la llum avui, divendres 29 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta els preus de la llum d'aquest divendres, 29 d'agost de 2025, i aprofita les franges més econòmiques
El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 29 d’agost de 2025, és de 45,75 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d’una marcada baixada, de 8,09 euros. Recordem que, en la jornada del 28 d’agost, el preu mitjà de l’electricitat se situava en els 53,84 euros per MWh.
Aquesta davallada es pot apreciar clarament en les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). En la franja més cara, el MWh superarà per ben poc els 100 euros. Però és que, per primera vegada en molts dies, tornarem a parlar d’un preu de 0 euros, això sí, en el tram més econòmic.
Preu de la llum avui, divendres 29 d’agost de 2025, hora a hora
La matinada tornarà a ser un dels trams més cars del dia, juntament amb les hores nocturnes de divendres. En canvi, ja durant el matí els preus de l’electricitat començaran a baixar amb força. La tarda tornarà a ser assequible per als consumidors, la qual cosa sens dubte és una gran notícia a les portes del cap de setmana.
Així, d’11:00 a 12:00 el MWh costarà 0,83 euros, tot i que de 12:00 a 13:00 el preu serà de 0,65 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 el cost total del MWh serà de 0,01 euros, si bé no parlarem del preu més barat. El mínim del dia el tindrem durant 4 hores, de 14:00 a 18:00, quan el MWh passarà a costar 0 euros.
- 11:00 - 12:00: 0,83 €/MWh.
- 12:00 - 13:00: 0,65 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: 0,01 €/MWh.
- 14:00 - 18:00: 0 €/MWh.
I quan serà més cara la llum divendres?
Entre les 00:00 i les 07:00 els preus del MWh oscil·laran entre els 54 i els 82 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh tindrà un cost total de 80,2 euros, tot i que a partir d’aquí baixarà fins ben entrada la nit. De 08:00 a 09:00 el preu del MWh ja se situarà en els 70,09 euros.
- 00:00 - 01:00: 82,7 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 100,01 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 95,14 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 86,17 €/MWh.
A la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00, el preu del MWh serà de 81,8 euros. De 21:00 a 22:00 tindrem la tarifa més alta de divendres: 100,01 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh costarà 95,14 euros, tot i que de 23:00 a 00:00 el preu serà de 86,17 euros.
