Precio de la luz hoy, viernes 29 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este viernes, 29 de agosto de 2025, es de 45,75 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del jueves, hablamos de una marcada bajada, de 8,09 euros. Recordemos que, en la jornada del 28 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 53,84 euros por MW/h.

Este descenso se puede apreciar claramente en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En la franja más cara, el MW/h superará por muy poco los 100 euros. Pero es que, por primera vez en muchos días, volveremos a hablar de un precio de 0 euros, eso sí, en el tramo más económico.

Precio de la luz hoy, viernes 29 de agosto de 2025, hora a hora

La madrugada volverá a ser uno de los tramos más caros del día, junto a las horas nocturnas del viernes. En cambio, ya durante la mañana los precios de la electricidad empezarán a bajar con fuerza. La tarde volverá a ser especialmente asequible para los consumidores, lo que sin duda es una gran noticia a las puertas del fin de semana.

Así, de 11:00 a 12:00 el MW/h costará 0,83 euros, aunque de 12:00 a 13:00 el precio será de 0,65 euros. Entre las 13:00 y las 14:00 el coste total del MW/h quedará fijado en los 0,01 euros, aunque no será el precio más barato. El mínimo del día lo tendremos durante 4 horas, de 14:00 a 18:00, cuando el MW/h pasará a costar 0 euros.

11:00 - 12:00: 0,83 €/MWh.

12:00 - 13:00: 0,65 €/MWh.

13:00 - 14:00: 0,01 €/MWh.

14:00 - 18:00: 0 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el viernes?

Entre las 00:00 y las 07:00 los precios del MW/h oscilarán entre los 54 y los 82 euros. De 07:00 a 08:00 el MW/h tendrá un coste total de 80,2 euros, aunque a partir de ahí bajará hasta bien entrada la noche. De 08:00 a 09:00 el precio del MW/h ya se situará en los 70,09 euros.

00:00 - 01:00: 82,7 €/MWh.

21:00 - 22:00: 100,01 €/MWh.

22:00 - 23:00: 95,14 €/MWh.

23:00 - 00:00: 86,17 €/MWh.

En la segunda mitad del día, de 20:00 a 21:00, el precio del MW/h será de 81,8 euros. De 21:00 a 22:00 tendremos la tarifa más alta del viernes: 100,01 euros por MW/h. Por último, de 22:00 a 23:00 el MW/h costará 95,14 euros, aunque de 23:00 a 00:00 el precio será de 86,17 euros.