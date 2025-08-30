Aquest poble de Catalunya és preciós i amaga una cosa molt curiosa: visita obligada
Assegut sobre un cingle basàltic i envoltat de rius, s'ha guanyat un lloc entre els racons més bonics de Catalunya
Catalunya guarda desenes de pobles preciosos que molts desconeixen. Racons petits on el paisatge i la història es troben a cada cantonada. Allà, la vida transcorre sense pressa, entre carrers estrets i places tranquil·les.
Endinsar-se en aquests llocs és tornar a un ritme pausat. Alguns s'abocen al mar, d'altres viuen envoltats de muntanyes, i n'hi ha que semblen suspesos sobre la roca. En tots ells s'hi respira calma, tradició i un fort vincle amb la natura.
D'entre tots aquests destins en destaca un que, tot i la seva mida reduïda, ha sabut atreure l'atenció de viatgers curiosos. La seva silueta, vista des de la distància, resulta difícil d'oblidar.
El poble penjat sobre la roca volcànica
Aquest poble té un origen volcànic que el fa diferent de qualsevol altre. Els seus carrers s'aixequen sobre una colada de lava solidificada, convertida en un cingle de basalt de gairebé un quilòmetre de longitud i uns 50 metres d'alçada. Aquesta geografia tan característica el converteix en un dels llocs més singulars de Catalunya.
Parlem de Castellfollit de la Roca, a la comarca de la Garrotxa. Amb tot just 950 habitants és un dels municipis més petits de Girona, però també un dels més cridaners. Forma part del partit judicial d'Olot i és a més la seu de l'única pedrera de basalt activa a Espanya.
En passejar pels seus carrers estrets sentim la força de la natura sota els peus. El poble s'aixeca sobre la confluència de dos rius, el Fluvià i el Toronell. Aquests han modelat la roca durant segles i han creat un entorn espectacular.
Què veure a Castellfollit de la Roca
Si caminem pel nucli antic, aviat apareix l'antiga església de Sant Salvador. Situada a l'extrem del cingle, ofereix unes vistes úniques del paisatge que envolta el poble. Des d'allà es dominen les valls i el riu Fluvià que voreja la roca.
Seguint cap a l'interior ens trobem amb un entramat de carrers estrets i cases de pedra que semblen penjar sobre el penya-segat. En recórrer-los es té la sensació d'avançar per un lloc suspès a l'aire, amb una postal nova a cada cantonada.
Si seguim caminant cap al riu Fluvià, contemplem la grandiositat del cingle des de baix. Des d'aquesta perspectiva, el perfil de Castellfollit retallat contra el cel impressiona encara més. Ben a prop, el riu Toronell s'uneix al Fluvià, envoltant el nucli urbà i completant el marc natural.
Al centre hi trobem places tranquil·les on els veïns fan els seus encàrrecs amb calma, i serveis com piscines municipals i parcs infantils que mantenen viu el dia a dia del poble. Però si alguna cosa converteix Castellfollit en un lloc inoblidable és el seu entorn natural.
El cingle basàltic i els rius que l'envolten fan de Castellfollit un lloc especial. Ser a un pas del Parc Natural reforça el seu atractiu com un dels grans miradors paisatgístics de Catalunya.
Un poble per perdre's sense pressa
Castellfollit de la Roca és un lloc on la natura i la història es troben de manera espectacular. Les seves cases semblen desafiar el buit, la seva església vigila des de dalt i els seus carrers conviden a perdre's sense pressa.
No és un destí massificat, sinó un racó que conserva l'essència dels pobles petits. Passejar-hi és descobrir un ritme diferent, marcat per la calma i el silenci.
En aquest racó de la Garrotxa, penjat sobre la roca volcànica, s'entén per què molts el consideren un dels pobles més singulars i bonics de Catalunya.
