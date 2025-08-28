Vigila: aquest és l’electrodomèstic que més incendis provoca a les cases a l'estiu
Els experts adverteixen sobre un aparell molt comú a les nostres llars que es pot convertir en un perill
Durant l'estiu no som conscients de la quantitat d'electrodomèstics que tenim endollats a casa per mantenir un ambient fresc i agradable. Tanmateix, en mantenim connectats molts altres que el que fan és emetre calor. Amb temperatures més altes del normal i l'ambient més càlid, és més probable que sorgeixi algun accident domèstic.
L'electrodomèstic "innocu" que convé apagar
Per aquesta raó, hi ha un petit i, a primera vista, inofensiu electrodomèstic que és fonamental desconnectar si volem evitar riscos: la torradora. És molt comú deixar aquesta petita màquina connectada, ja que ningú s'imagina que podria ser la causa d'un incendi. No està en ús permanent, però el simple fet d'estar endollada pot provocar sobreescalfaments perillosos.
Aquest electrodomèstic pot provocar danys si està vell, brut o trencat. Per això, a més de desconnectar-la quan acabem de fer-la servir cada dia, és recomanable seguir una sèrie de consells. Un endoll danyat, una regleta saturada o un allargador enrotllat poden agreujar qualsevol avaria.
Ús segur i manteniment bàsic
Primer, és imprescindible netejar-la regularment. Les molles acumulades actuen com a combustible i augmenten el risc de flama. També és recomanable revisar de tant en tant si el cable presenta algun desperfecte o doblec marcat que pugui escalfar-se.
A més, no s'hauria de fer servir a les hores de més calor, encara que de vegades això no es pugui triar. Convé que funcioni en una superfície estable i ventilada, lluny de les parets. I sempre ha d'estar allunyada de materials inflamables, com cortines, estovalles o papers.
Quan acabi de funcionar, deixa que es refredi abans de moure-la o guardar-la. Evita cobrir-la amb draps o fundes mentre encara està tèbia. Si notes una olor estranya o espurnes, desconnecta-la de seguida i revisa la instal·lació.
No és l'única font de calor oculta
Tot i ser el més sorprenent i un dels més perillosos pel seu ús normal, no és l'únic electrodomèstic amb què hem d'anar amb compte. Entre els que fem servir més habitualment hi ha els microones, especialment amb poca ventilació, els carregadors de mòbil i altres dispositius. També les cafeteres elèctriques, que, igual que la torradora, solen quedar endollades després de cada ús.
Tots comparteixen un patró: generen calor residual encara que no estiguin funcionant. Si romanen connectats durant molt de temps, castiguen endolls i regletes i eleven la temperatura de l'entorn. A l'estiu, aquest extra de calor importa més del que sembla.
Hàbits per a un estiu sense ensurts
La prevenció comença per desendollar el que no es fa servir. És un gest ràpid que evita sobreescalfaments silenciosos i redueix la càrrega de la instal·lació. Mantenir els aparells nets i revisats allarga la seva vida útil i disminueix avaries.
Organitza millor els punts de corrent i evita regletes saturades. Dona aire als equips i no tapis reixetes de ventilació amb objectes decoratius. Són rutines senzilles que sumen seguretat sense complicar el dia a dia.
La regla d'or
A l'estiu, amb la calor com a factor extra, cada petit hàbit compta. Desendollar la torradora després de cada ús, vigilar cables i mantenir la cuina ventilada marca la diferència. La tranquil·litat de la llar es construeix amb gestos simples i constants.
