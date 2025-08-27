Preu de la llum avui, dijous 28 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta els preus de la llum d'aquest dijous, 28 d'agost de 2025, i aprofita les franges més econòmiques
El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 28 d'agost de 2025, és de 53,84 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una marcada baixada, de 34,19 euros. Recordem que, en la jornada del 27 d'agost, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 88,03 euros per MWh.
Sens dubte, una agradable sorpresa per als consumidors en aquest últim dijous del mes d'agost. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara el MWh tindrà un preu inferior als 100 euros. A més, en el tram més barat del dia el preu s'acostarà moltíssim als 0 euros per MWh.
Preu de la llum avui, dijous 28 d'agost de 2025, hora a hora
I tot això tot i que la matinada i la nit tornaran a estar protagonitzades per preus força alts. Un canvi de tendència que podem apreciar aquest dijous és que els preus començaran a baixar amb força molt ràpid. La tarda tornarà a ser la franja més barata de tot el dia, concentrant els preus més assequibles de tot el dijous.
Així, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh se situarà en 1,5 euros, encara que de 14:00 a 15:00 ja baixarà a 0,65 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 trobem el preu més barat de tota la jornada: 0,01 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el cost del MWh tornarà a situar-se en els 0,65 euros.
- 13:00 - 14:00: 1,5 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 0,65 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 0,01 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 0,65 €/MWh.
I quan serà més cara la llum el dijous?
De matinada, de 01:00 a 07:00, el preu del MWh oscil·larà entre els 69 i els 90 euros. De fet, de 00:00 a 01:00 tindrem el preu més alt de tota la jornada: 97,15 euros per MWh. En canvi, de 07:00 a 09:00, durant dues hores seguides, el preu ja serà de 90,38 euros per MWh.
- 00:00 - 01:00: 97,15 €/MWh.
- 07:00 - 09:00: 90,38 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 97,08 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 93,77 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 90 euros, pujant en les següents franges. Entre les 21:00 i les 22:00 el MWh passarà a tenir un preu de 97,08 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh passarà a costar un total de 93,77 euros.
