Preu de la llum avui, diumenge 7 de setembre, per hores: Quan és més cara i més barata
Descobreix el preu de la llum d’aquest diumenge, 7 de setembre de 2025, i aprofita els trams més econòmics
El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 7 de setembre de 2025, és de 31,84 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dissabte, parlem d'una pujada de 5,3 euros. Recordem que, en la jornada del 6 de setembre, el preu mitjà de la llum se situava en els 26,54 euros per MWh.
En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) observem una cosa que feia dies que no es veia. I és que, en general, la matinada tindrà preus força moderats, per sota dels 30 euros per MWh. A més, en la franja més barata del dia, ja durant la tarda, els preus tornaran a situar-se en els 0 euros.
Preu de la llum avui, diumenge 7 de setembre de 2025, hora a hora
Com sol passar, la tarda serà el tram més econòmic de tot el diumenge, amb tarifes molt assequibles. I el millor de tot és que no serà fins ben entrada la tarda quan els preus començaran a pujar. Sens dubte, un gran respir per a molts consumidors, que aquests dies han augmentat el seu consum elèctric a causa de la calor.
Així, de 12:00 a 13:00 i de 15:00 a 16:00 tindrem el preu més baix del dia: 0 euros per MWh. Entre les 13:00 i les 14:00 el MWh tindrà un cost molt similar: 0,01 euros. Finalment, de 14:00 a 15:00 el MWh tindrà un preu fix de 0,16 euros.
- 12:00 - 13:00: 0 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: 0,01 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 0,16 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 0 €/MWh.
I quan serà més cara la llum diumenge?
Com hem dit, les tarifes es moderaran força durant la matinada. Entre les 00:00 i les 07:00 el MWh tindrà un cost que oscil·larà entre els 14 i els 26 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh costarà 19,99 euros, tot i que de 08:00 a 09:00 el preu serà de 26,5 euros.
- 20:00 - 21:00: 98,21 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 111,56 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 104,9 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 97 €/MWh.
De 19:00 a 20:00 el MWh tindrà un preu de 79,02 euros, tot i que de 20:00 a 21:00 el MWh costarà 98,21 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu més alt de tot el dia: 111,56 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh se situarà en els 104,9 euros.
