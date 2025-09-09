Santoral d’avui, dimecres 10 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui?
Aquest dimecres, 10 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda el patró de les ànimes del Purgatori
Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un religiós que destacà per la seva tasca pastoral com a confessor i predicador. També per la seva profunda caritat envers els més necessitats, especialment els pobres i malalts.
Qui va ser Sant Nicolau de Tolentino, el sant més important de dimecres, 10 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui Sant Nicolau de Tolentino, nascut a Sant'Angelo in Pontano, Itàlia, l'any 1245.
Al llarg de la seva infància i joventut demostrà tenir un gran fervor religiós. Pertanyé a l'Orde dels Agustins Ermitans. Dedicà gran part de la seva vida a l'apostolat des de Tolentino, centrant-se en la meditació, l'oració i l'atenció als malalts i necessitats.
Visqué com un asceta dins de l'esmentada orde. Entre els seus costums destacà la seva renúncia al material, la dieta hipocalòrica, l'oració constant, així com un son irregular. Fets que l'apropen a la vida d'altres místics cristians a qui també s'atribueix contacte amb la divinitat.
Sant Nicolau de Tolentino romangué durant tres dècades al convent de Tolentino. Visità malalts, consolà els afligits i socorregué els pobres.
En una ocasió, estant greument malalt, tingué una visió de la Verge María, que li donà de menjar una mica de pa i sanà sobtadament. En memòria d'aquell fet es beneeixen el dia de la seva festivitat uns panets anomenats 'de Sant Nicolau'.
Nicolau és un nom masculí d'origen grec que significa 'poble victoriós'. Aquest dia, a Espanya, uns 61.194 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Nicolau de Tolentino.
Sant Agabi de Novara
Sant Agabi de Novara fou un bisbe de la ciutat de Novara, Itàlia, que visqué al segle V. Succeí en el càrrec a Sant Gaudenci. A ell se li atribueixen diferents miracles, com veure un àngel apartant els pensaments que podien distreure'l durant la missa.
Beat Sebastià Kimura i companys
El beat Sebastià Kimura i companys foren martiritzats a Nagasaki, Japó, a principis del segle XVII. Entre ells hi havia preveres, religiosos, matrimonis, catequistes i infants. Malgrat els cruels turments als quals foren sotmesos, aquests valents cristians romangueren ferms en la seva fe.
Altres sants: el santoral complet de dimecres 10 de setembre
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Nemesi d'Alexandria
- Sant Salvi d'Albi
- Sant Teodard de Spira
- Santa Pulquèria de Constantinoble
- Beat Jaume Gagnot
