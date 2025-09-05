Preu de la llum avui, dissabte 6 de setembre, per hores: Quan és més cara i més barata
Consulta els preus de la llum d’aquest dissabte, 6 de setembre de 2025, i aprofita els trams més econòmics
El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 6 de setembre de 2025, és de 26,54 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una gran baixada, de 28,78 euros. Recordem que, en la jornada del 5 de setembre, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 55,32 euros per MWh.
Sens dubte, una gran notícia per als consumidors, que es veu reflectida en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de tot el dissabte el preu del MWh es mantindrà per sota dels 75 euros. Però és que, a més, tornarem a tenir tarifes negatives en els trams més barats de la jornada.
Preu de la llum avui, dissabte 6 de setembre de 2025, hora a hora
Això sí, la jornada arrencarà amb una matinada força cara pel que fa als preus de l'electricitat. A partir d'aquí, però, les tarifes aniran baixant, amb més rapidesa a partir de mitjan matí. Així, durant una àmplia franja central, els consumidors disposaran de preus realment assequibles per a les seves llars.
Així, de 12:00 a 13:00 i de 16:00 a 17:00 el MWh tindrà un preu de -0,02 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 el preu serà de -0,86 euros per MWh, tot i que no serà el més baix del dia. Aquest el tindrem de 14:00 a 15:00, quan el MWh costarà -0,99 euros, pujant de 15:00 a 16:00 a -0,16 euros.
- 13:00 - 14:00: -0,86 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: -0,99 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: -0,16 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: -0,02 €/MWh.
I quan serà més cara la llum el dissabte?
La matinada serà, sens dubte, el tram més car de tot el dissabte, concentrant les tarifes més altes del dia. De 00:00 a 01:00 trobem el preu de la llum més alt de la jornada: 74,64 euros per MWh. De 01:00 a 02:00 ja baixarà una mica, fins als 58,78 euros per MWh.
- 00:00 - 01:00: 74,64 €/MWh.
- 01:00 - 02:00: 58,78 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 58,54 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 55,44 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh se situarà en els 42 euros. De 21:00 a 22:00 la tarifa pujarà fins als 58,54 euros per MWh, tot i que no passarà d'aquí. De 22:00 a 23:00 el preu del MWh passarà a ser de 55,44 euros.
