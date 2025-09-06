Logo e-noticies.es
Dos relojes comparan el precio de la electricidad, el de la izquierda muestra en rojo las horas caras de 9 a 12 y el de la derecha muestra en verde las horas baratas de 12 a 10, con los precios correspondientes debajo de cada reloj.
SOCIEDAD

Precio de la luz hoy, domingo 7 de septiembre, por horas

Descubre el precio de la luz de este domingo, 7 de septiembre de 2025, y aprovecha los tramos más económicos

Laura Castaño

El precio medio de la luz para este domingo, 7 de septiembre de 2025, es de 31,84 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del sábado, hablamos de una subida de 5,3 euros. Recordemos que, en la jornada del 6 de septiembre, el precio medio de la luz se situaba en los 26,54 euros por MW/h.

En los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) observamos algo que hacía días que no se veía. Y es que, en general, la madrugada tendrá precios bastante moderados, por debajo de los 30 euros por MW/h. Además, en la franja más barata del día, ya durante la tarde, los precios volverán a situarse en los 0 euros.

Precio de la luz hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, hora a hora

Como suele suceder, la tarde será el tramo más económico de todo el domingo, con tarifas muy asequibles. Y lo mejor de todo es que no será hasta bien entrada la tarde cuando los precios empezarán a subir. Sin duda, un gran respiro para muchos consumidores, que estos días se han aumentado su consumo eléctrico debido al calor.

Tabla de precios de la electricidad por hora en MWh con celdas de diferentes colores según el costo, donde los precios más bajos están en verde, los intermedios en naranja y los más altos en rojo

Así, de 12:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 tendremos el precio más bajo del día: 0 euros por MW/h. Entre las 13:00 y las 14:00 el MW/h tendrá un coste muy similar: 0,01 euros. Por último, de 14:00 a 15:00 el MW/h tendrá un precio fijo de 0,16 euros.

  • 12:00 - 13:00: 0 €/MWh.
  • 13:00 - 14:00: 0,01 €/MWh.
  • 14:00 - 15:00: 0,16 €/MWh.
  • 15:00 - 16:00: 0 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el domingo?

Como hemos dicho, las tarifas se moderarán bastante durante la madrugada. Entre las 00:00 y las 07:00 el MW/h tendrá un coste que oscilará entre los 14 y los 26 euros. De 07:00 a 08:00 el MW/h costará 19,99 euros, aunque de 08:00 a 09:00 el precio será de 26,5 euros.

  • 20:00 - 21:00: 98,21 €/MWh.
  • 21:00 - 22:00: 111,56 €/MWh.
  • 22:00 - 23:00: 104,9 €/MWh.
  • 23:00 - 00:00: 97 €/MWh.

Por la noche, de 19:00 a 20:00 el MW/h tendrá un precio de 79,02 euros, aunque de 20:00 a 21:00 el MW/h costará 98,21 euros. Entre las 21:00 y las 22:00 tendremos el precio más alto de todo el día: 111,56 euros por MW/h. Finalmente, de 22:00 a 23:00 el precio del MW/h se situará en los 104,9 euros.

