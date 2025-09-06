Precio de la luz hoy, domingo 7 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este domingo, 7 de septiembre de 2025, es de 31,84 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del sábado, hablamos de una subida de 5,3 euros. Recordemos que, en la jornada del 6 de septiembre, el precio medio de la luz se situaba en los 26,54 euros por MW/h.

En los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) observamos algo que hacía días que no se veía. Y es que, en general, la madrugada tendrá precios bastante moderados, por debajo de los 30 euros por MW/h. Además, en la franja más barata del día, ya durante la tarde, los precios volverán a situarse en los 0 euros.

Precio de la luz hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, hora a hora

Como suele suceder, la tarde será el tramo más económico de todo el domingo, con tarifas muy asequibles. Y lo mejor de todo es que no será hasta bien entrada la tarde cuando los precios empezarán a subir. Sin duda, un gran respiro para muchos consumidores, que estos días se han aumentado su consumo eléctrico debido al calor.

Así, de 12:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 tendremos el precio más bajo del día: 0 euros por MW/h. Entre las 13:00 y las 14:00 el MW/h tendrá un coste muy similar: 0,01 euros. Por último, de 14:00 a 15:00 el MW/h tendrá un precio fijo de 0,16 euros.

12:00 - 13:00: 0 €/MWh.

13:00 - 14:00: 0,01 €/MWh.

14:00 - 15:00: 0,16 €/MWh.

15:00 - 16:00: 0 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el domingo?

Como hemos dicho, las tarifas se moderarán bastante durante la madrugada. Entre las 00:00 y las 07:00 el MW/h tendrá un coste que oscilará entre los 14 y los 26 euros. De 07:00 a 08:00 el MW/h costará 19,99 euros, aunque de 08:00 a 09:00 el precio será de 26,5 euros.

20:00 - 21:00: 98,21 €/MWh.

21:00 - 22:00: 111,56 €/MWh.

22:00 - 23:00: 104,9 €/MWh.

23:00 - 00:00: 97 €/MWh.

Por la noche, de 19:00 a 20:00 el MW/h tendrá un precio de 79,02 euros, aunque de 20:00 a 21:00 el MW/h costará 98,21 euros. Entre las 21:00 y las 22:00 tendremos el precio más alto de todo el día: 111,56 euros por MW/h. Finalmente, de 22:00 a 23:00 el precio del MW/h se situará en los 104,9 euros.