Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo Whatsapp
Retrat d’un frare amb barba i hàbit fosc sostenint un crucifix
L'Església Catòlica recorda l'11 de setembre sant Joan Gabriel Perboyre | Camara ACI Prensa
SOCIETAT

Santoral d’avui, dijous 11 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dijous, 11 de setembre de 2025, l'Església Catòlica recorda un màrtir de la fe i de l'abnegació

per

Pilar G. Álvarez

El Santoral de l'Església Catòlica recorda un religiós cèlebre per la seva fe inqüestionable, el seu altruisme i la seva compassió envers els altres.

Qui va ser Sant Joan Gabriel Perboyre, el sant més important d'aquest dijous 11 de setembre?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Joan Gabriel Perboyre, que va néixer a Le Puech, França, el 1802. Va créixer en una llar devota, on la fe ocupava una part molt important de la vida familiar.

Des de jove va mostrar una profunda vocació religiosa. Sentia el desig de ser missioner i patir el martiri. Es va inspirar en el seu oncle, que també havia intentat la missió a la Xina.

Home amb túnica blava levitant amb els braços estesos i mirant cap al cel en una pintura de fons clar

Sant Joan Gabriel Perboyre va ser un missioner vicencià, primer sant de la Xina | Camara Corazón de Paul

Va ingressar a la Congregació de la Missió, coneguda com a lazaristes. Va emetre els seus vots el 1820 i, després de la seva ordenació sacerdotal cinc anys més tard, va impartir teologia a Saint-Fleury.

Va viatjar a la Xina on, després d'un temps d'estudi de l'idioma i els costums locals, va ser destinat a la missió de Honan. Allà es va dedicar a cuidar infants abandonats i a donar a conèixer l'Evangeli, vivint en la pobresa i la precarietat.

La missió a la Xina va estar marcada per la persecució i la condemna a mort per als predicadors cristians que practicaven aquella "secta impia", com s'anomenava el cristianisme.

Va ser arrestat, torturat i penjat en una creu per predicar la paraula de Déu. La seva fe i la seva entrega a Crist li van valer el sobrenom d'"Un altre Crist" i el seu cos reposa a Sant Llorenç, París.

Joan Gabriel és un nom masculí que procedeix de l'hebreu. Joan significa "Yahveh és misericordiós" i Gabriel "Déu és la meva força". A Espanya aquest dia uns 4.195 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Joan Gabriel Perboyre.

Sants Proto i Jacint

Els Sants Proto i Jacint van ser dos esclaus eunucs cristians del segle III que van patir el martiri. Eren servidors d'una noble romana anomenada Eugènia, a qui van ajudar a convertir-se al cristianisme. Les seves tombes són venerades des de molt antic, i el seu culte està comprovat per inscripcions i troballes arqueològiques.

Dues figures masculines amb armadures de colors, una daurada i una altra vermella, posen dretes una al costat de l’altra en una pintura renaixentista.

Sants Proto i Jacint | Camara Brújula Cotidiana

Beat Bonaventura de Barcelona

El beat Bonaventura de Barcelona va ser un bisbe i teòleg franciscà del segle XIII nascut a Tarragona. Religiós de l'Orde dels Germans Menors era amant de l'observança regular. Va instituir convents per a recessos espirituals en molts llocs del territori romà, mostrant sempre màxima austeritat de vida i caritat amb els pobres.

Retrat d’un home amb barba i vestimenta fosca sostenint una creu negra a les mans

Beat Bonaventura de Barcelona | Camara Hijas de la Caridad Cali

Altres sants: el santoral complet del dijous 11 de setembre

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Sant Adelfi de Luxeuil
  • Sant Daniel Wyn
  • Beat Francesc Mayaudon
➡️ Santoral Avui ➡️ Societat

Més notícies: