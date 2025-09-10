Santoral d’avui, dijous 11 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dijous, 11 de setembre de 2025, l'Església Catòlica recorda un màrtir de la fe i de l'abnegació
El Santoral de l'Església Catòlica recorda un religiós cèlebre per la seva fe inqüestionable, el seu altruisme i la seva compassió envers els altres.
Qui va ser Sant Joan Gabriel Perboyre, el sant més important d'aquest dijous 11 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Joan Gabriel Perboyre, que va néixer a Le Puech, França, el 1802. Va créixer en una llar devota, on la fe ocupava una part molt important de la vida familiar.
Des de jove va mostrar una profunda vocació religiosa. Sentia el desig de ser missioner i patir el martiri. Es va inspirar en el seu oncle, que també havia intentat la missió a la Xina.
Va ingressar a la Congregació de la Missió, coneguda com a lazaristes. Va emetre els seus vots el 1820 i, després de la seva ordenació sacerdotal cinc anys més tard, va impartir teologia a Saint-Fleury.
Va viatjar a la Xina on, després d'un temps d'estudi de l'idioma i els costums locals, va ser destinat a la missió de Honan. Allà es va dedicar a cuidar infants abandonats i a donar a conèixer l'Evangeli, vivint en la pobresa i la precarietat.
La missió a la Xina va estar marcada per la persecució i la condemna a mort per als predicadors cristians que practicaven aquella "secta impia", com s'anomenava el cristianisme.
Va ser arrestat, torturat i penjat en una creu per predicar la paraula de Déu. La seva fe i la seva entrega a Crist li van valer el sobrenom d'"Un altre Crist" i el seu cos reposa a Sant Llorenç, París.
Joan Gabriel és un nom masculí que procedeix de l'hebreu. Joan significa "Yahveh és misericordiós" i Gabriel "Déu és la meva força". A Espanya aquest dia uns 4.195 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Joan Gabriel Perboyre.
Sants Proto i Jacint
Els Sants Proto i Jacint van ser dos esclaus eunucs cristians del segle III que van patir el martiri. Eren servidors d'una noble romana anomenada Eugènia, a qui van ajudar a convertir-se al cristianisme. Les seves tombes són venerades des de molt antic, i el seu culte està comprovat per inscripcions i troballes arqueològiques.
Beat Bonaventura de Barcelona
El beat Bonaventura de Barcelona va ser un bisbe i teòleg franciscà del segle XIII nascut a Tarragona. Religiós de l'Orde dels Germans Menors era amant de l'observança regular. Va instituir convents per a recessos espirituals en molts llocs del territori romà, mostrant sempre màxima austeritat de vida i caritat amb els pobres.
Altres sants: el santoral complet del dijous 11 de setembre
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Adelfi de Luxeuil
- Sant Daniel Wyn
- Beat Francesc Mayaudon
Més notícies: