Preu de la llum avui, diumenge 5 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 5 de gener de 2025, és de 51,44 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà d'ahir, parlem d'una notable baixada de 60,13 euros. I tot perquè, en la jornada del 4 de gener, la tarifa mitjana de la llum era de 111,57 euros per MW/h.

Una disminució que dona un petit respir als consumidors, segons les dades recollides per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MW/h d'avui no superarà en cap cas els 102 euros. A més, en la franja més econòmica del dia la tarifa descendirà per sota dels 30 euros per MW/h, un fet que brindarà cert alleujament als consumidors.

Preu de la llum avui, diumenge 5 de gener, hora a hora

Després de diverses setmanes amb un preu mitjà de la llum proper als 150 euros per megawatt hora, avui el cost ha fet un canvi força notable. En general, els consumidors podran gaudir de tarifes elèctriques molt més econòmiques durant la jornada d'avui. Encara que el preu de l'electricitat no presenta pics excessius, és important assenyalar que hi ha franges horàries amb tarifes molt més econòmiques.

Les primeres franges més econòmiques del dia es donen entre les 05:00 i les 07:00 hores del matí, així que són poc aprofitables. No obstant això, la següent franja es dona des de les 13:00 a les 17:00 hores i al llarg d'aquestes hores, el cost de la llum no superarà els 36 euros. L'hora més barata del dia serà la que va entre les 15:00 i les 16:00 hores, que costarà 28 euros per MW/h.

06:00 - 07:00: 34,04 €/MWh.

13:00 - 14:00: 35,19 €/MWh

14:00 - 15:00: 28 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest diumenge?

No obstant això, com sempre, hi ha certes hores en què el preu de la llum es dispara i caldria evitar fer un consum excessiu. Com ja és habitual, les franges més cares del dia es concentren a la nit i també durant les primeres hores del dia. L'hora més cara del dia es donarà de 00:00 a 01:00 hores, quan la llum costarà 101,77 euros per MW/h.

00:00 - 01:00: 101,77 €/MWh .

. 01:00 - 02:00: 70 €/MWh.

20:00 - 21:00: 65,20 €/MWh.

21:00 - 22:00: 68,50 €/MWh.

No obstant això, no és l'única franja horària que s'ha d'evitar si es vol estalviar en la pròxima factura de la llum. De 01:00 a 02:00 hores del matí, el cost de l'electricitat serà de 70,50 euros per MW/h. D'altra banda, des de les 18:00 fins a les 23:00 hores, el preu de la llum no baixarà en cap moment dels 60 euros.