Precio de la luz hoy, domingo 5 de enero, por horas: ¿Cuándo es más cara y más barata?

El precio medio de la luz para este domingo, 5 de enero de 2025, es de 51,44 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio de ayer, hablamos de una notable bajada de 60,13 euros. Y todo porque, en la jornada del 4 de enero, la tarifa media de la luz era de 111,57 euros por MW/h.

Una disminución que da un pequeño respiro a los consumidores, según los datos recogidos por Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En su franja más cara, el precio del MW/h de hoy no superará en ningún caso los 102 euros. Además, en la franja más económica del día la tarifa descenderá por debajo de los 30 euros por MW/h, un hecho que brindará cierto alivio a los consumidores.

Precio de la luz hoy, domingo 5 de enero, hora a hora

Después de varias semanas con un precio promedio de la luz cercano a los 150 euros por megavatio hora, hoy el coste ha dado un cambio bastante notorio. En general, los consumidores podrán disfrutar de tarifas eléctricas mucho más económicas durante la jornada de hoy. Aunque el precio de la electricidad no presenta picos excesivos hoy, es importante señalar que existen franjas horarias con tarifas mucho más económicas.

Las primeras franjas más económicas del día se dan entre las 05:00 y las 07:00 horas de la mañana, así que son poco aprovechables. No obstante, la siguiente franja se da desde las 13:00 a las 17:00 horas y a lo largo de estas horas, el coste de la luz no superará los 36 euros. La hora más barata del día será la que va entre las 15:00 y las 16:00 horas, que costará 28 euros por MW/h.

06:00 - 07:00: 34,04 €/MWh.

13:00 - 14:00: 35,19 €/MWh

14:00 - 15:00: 30 €/MWh.

14:00 - 15:00: 28 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz este domingo?

No obstante, como siempre, existen ciertas horas en las que el precio de la luz se dispara y habría que evitar hacer un consumo excesivo. Como ya es habitual, las franjas más caras del día se concentran por la noche y también durante las primeras horas del día. La hora más cara del día se dará de 00:00 a 01:00 horas, cuando la luz costará 101,77 euros por MW/h.

00:00 - 01:00: 101,77 €/MWh .

. 01:00 - 02:00: 70 €/MWh.

20:00 - 21:00: 65,20 €/MWh.

21:00 - 22:00: 68,50 €/MWh.

No obstante, no es la única franja horaria que se debe evitar si se quiere ahorrar en la próxima factura de la luz. De 01:00 a 02:00 horas de la mañana, el coste de la electricidad será de 70,50 euros por MW/h. Por otro lado, desde las 18:00 hasta las 23:00 horas, el precio de la luz no bajará en ningún momento de los 60 euros.