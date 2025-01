Preu de la llum avui, dissabte 4 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 4 de gener de 2025, és de 111,57 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una baixada de 10,77 euros. I tot perquè, en la jornada del 3 de gener, la tarifa mitjana de la llum era de 122,34 euros per MW/h.

En definitiva, un petit respir per als consumidors, que també s'aprecia en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MW/h no superarà en cap cas els 145 euros. A més, en la franja més econòmica del dia la tarifa descendirà per sota dels 100 euros per MW/h, la qual cosa és un alleujament.

Preu de la llum avui, dissabte 4 de gener de 2025, hora a hora

Tot i això, és cert que no parlem d'un dia amb tarifes exageradament barates. És més, tornarem a tenir tan sols dues franges en què les tarifes seran una mica més econòmiques. La primera d'elles la trobem de matinada, per la qual cosa serà poc aprofitable, encara que la segona sí que la tindrem a la tarda.

Així, de 12:00 a 13:00 el megawatt hora (MW/h) costarà 82,52 euros, encara que la tarifa baixarà una mica més. De 13:00 a 14:00 el preu del MW/h serà de 82,27 euros, sent la tarifa més econòmica de tot el dissabte. Finalment, de 14:00 a 15:00 el preu del MW/h serà de 88,22 euros.

03:00 - 04:00: 94,33 €/MWh

12:00 - 13:00: 82,52 €/MWh

13:00 - 14:00: 82,27 €/MWh

14:00 - 15:00: 88,22 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Quant a les hores cares, al matí vigila el teu consum de 07:00 a 08:00, quan el MW/h costarà 120,25 euros. De 08:00 a 09:00 pujarà una mica més, fins als 128,39 euros per MW/h. Finalment, de 09:00 a 10:00 el preu serà de 128,41 euros per MW/h.

17:00 - 18:00: 134,63 €/MWh

18:00 - 19:00: 145 €/MWh

19:00 - 20:00: 139,73 €/MWh

20:00 - 21:00: 130,49 €/MWh

En la segona meitat del dia, de 17:00 a 18:00 el cost del MW/h serà de 134,63 euros. De 18:00 a 19:00 trobarem la tarifa més alta del dissabte: 145 euros per MW/h. Finalment, de 19:00 a 20:00 el preu del MW/h serà de 139,73 euros.