Surt el número guanyador del primer premi de la Loteria del Nen 2025

El número guanyador del primer premi de la Loteria del Nen 2025 ha estat el 78908, que ha caigut íntegre a Lleó. Els afortunats que comptin amb un dècim amb aquest número s'emporten en total 20.000 euros per euro jugat. És a dir, un total de 200.000 euros per cada dècim premiat que hagin comprat.

El Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen celebrat aquest dilluns, 6 de gener, coincidint amb el Dia de Reis. En total, aquest 2025 des de Loteries i Apostes de l'Estat han confirmat que s'han posat en joc 770 milions d'euros a tot Espanya.

A més del primer premi, també hi ha hagut un segon, el 06766, premiat amb 75.000 euros per dècim. El tercer premi, el 66777, que ha caigut en diverses zones d'Espanya, premia amb 25.000 euros per dècim als que hagin encertat amb el seu número. En definitiva, la millor forma d'acomiadar aquest Nadal, sobretot per a aquells als quals la sort els hagi somrigut.

Quants diners es queda Hisenda amb la Loteria del Nen?

La Loteria del Nen reparteix alegria cada 6 de gener, però no tota la quantitat anunciada arriba a les butxaques dels afortunats guanyadors. Hisenda aplica un impost directe del 20% als premis que superen els 40.000 euros, cosa que redueix significativament les xifres inicials.

El primer premi, dotat amb 200.000 euros per dècim, es transforma finalment en 168.000 euros. És la xifra que queda després de descomptar els 32.000 euros que corresponen al 20% sobre els 160.000 euros gravables. Aquesta última és la part que excedeix els 40.000 euros exempts de tributs.

En el cas del segon premi, que entrega 75.000 euros per dècim, la suma que perceben els guanyadors és de 68.000 euros. D'altra banda, el tercer premi, que ascendeix a 25.000 euros, està exempt d'impostos i es cobra íntegrament, en estar per sota del límit de 40.000 euros.

Un aspecte important a tenir en compte són els premis acumulatius. Si un participant guanya diversos premis menors de 40.000 euros, o un premi major juntament amb altres menors, està d'enhorabona. I és que el descompte fiscal només s'aplica als premis que superin aquesta quantitat de forma individual.

És a dir, Hisenda no suma els premis per aplicar la retenció, sinó que avalua cadascun per separat. En definitiva, encara que guanyar un premi sempre és motiu d'alegria, és important tenir en compte els impostos que ens tocarà pagar. Només així evitarem sentir-nos estafats o emportar-nos una desagradable sorpresa a l'hora de cobrar el premi.