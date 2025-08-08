Preu de la llum avui, dissabte 9 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Descobreix els preus de la llum d’aquest dissabte, 9 d’agost de 2025, i aprofita les franges més barates de tot el dia
El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 9 d'agost de 2025, és de 62,03 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de divendres, parlem d'una baixada de 12,06 euros. Recordem que, en la jornada del 8 d'agost, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 74,09 euros per MWh.
Una bona notícia per als consumidors, que també es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el MWh tindrà un preu superior als 113 euros. Però és que, per primera vegada en molts dies, tornarem a veure preus negatius en els trams més barats de dissabte.
Preu de la llum avui, dissabte 9 d'agost de 2025, hora a hora
A diferència del que ha passat al llarg de les últimes jornades, aquest dissabte les tarifes elèctriques seran força estables. Durant la matinada i, especialment, a la nit, tornarem a tenir preus força alts. Tanmateix, durant una àmplia franja central els preus de la llum es moderaran força.
Així, de 10:00 a 11:00 el preu del MWh serà de 0,85 euros, tot i que baixarà força més. Entre les 11:00 i les 12:00 la tarifa serà de 0 euros, igual que de 13:00 a 15:00 i de 16:00 a 17:00. Això sí, el preu més barat del dia el tindrem de 12:00 a 13:00 i de 15:00 a 16:00, quan el MWh costarà -0,01 euros.
- 12:00 - 13:00: -0,01 €/MWh
- 13:00 - 15:00: 0 €/MWh
- 15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh
- 16:00 - 17:00: 0 €/MWh
I quan serà més cara la llum dissabte?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00 els preus del MWh oscil·laran entre els 104 i els 110 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a tenir un cost de 113,12 euros, sent aquest el més alt del dia. Finalment, de 08:00 a 09:00 el preu del MWh ja començarà a baixar, situant-se en els 102,07 euros.
- 00:00 - 03:00: 105,43 €/MWh
- 03:00 - 04:00: 105,41 €/MWh
- 06:00 - 07:00: 110,7 €/MWh
- 07:00 - 08:00: 113,12 €/MWh
A la nit, de 21:00 a 22:00 el MWh passarà a costar 100,26 euros. De 22:00 a 23:00 el preu del MWh serà de 96,64 euros, tot i que seguirà la tendència a la baixa en la següent franja. De 23:00 a 00:00 el cost del MWh serà de 94,78 euros.
