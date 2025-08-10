Santoral d’avui, dilluns 11 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dilluns, 11 d'agost de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda la patrona de les malalties oculars, els orfebres, les bugaderies i els brodadors
Aquest dilluns, 11 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una religiosa italiana fundadora de l'orde de les Germanes Clarisses.
Qui va ser Santa Clara d'Assís, el sant més important del dilluns, 11 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Santa Clara d'Assís, que va néixer a Assís, Itàlia. Era la filla gran del matrimoni format per Favorino de Scifi i Ortolana i tenia quatre germans.
Clara va créixer al palau propietat de la seva família, raó per la qual no comptava amb gaires amistats. Aviat va destacar en virtut, però es mortificava durament amb instruments de penitència. Resava diàriament tantes oracions que utilitzava pedres petites per comptar-les.
La nit després del Diumenge de Rams de l'any 1211, Clara va fugir de casa seva i va anar a una església on l'esperaven frares menors amb torxes enceses.
En entrar a la capella es va agenollar davant la imatge del Crist de Sant Damià. Va ratificar la seva renúncia al món "per amor cap al santíssim i estimadíssim Nen embolicat en bolquers i ajagut sobre el pessebre".
Va canviar els seus vestits per una tela rústica semblant a la que feien servir els frares. Francesc d'Assís li va tallar els cabells i des de llavors va entrar a formar part de l'Orde dels Germans Menors.
L'any 1253 va arribar a Assís el papa Innocenci IV per conèixer Santa Clara. Ella es trobava prostrada al seu llit i va demanar la benedicció apostòlica i l'absolució dels seus pecats.
El Summe Pontífex va contestar: "Vulgui el cel, filla meva, que tingui jo tanta necessitat com tu de la indulgència de Déu".
Des de llavors les monges no es van separar del seu llit. La seva germana Agnès va viatjar des de Florència per estar al seu costat. Setmanes després va morir.
Clara és un nom femení d'origen llatí que significa 'neta, diàfana, il·lustre, pura i transparent'. Aquest dia a Espanya unes 48.352 dones podrien celebrar el seu sant gràcies a Santa Clara d'Assís.
Santa Susanna de Roma
Santa Susanna de Roma va ser una dona que va viure al segle III. Se li atribueix haver rebutjat casar-se amb el fill adoptiu de l'emperador Dioclecià i va ser executada per defensar la seva fe en Crist.
Sant Equici de Valeria
Sant Equici de Valeria va ser un abat d'origen italià que va viure al segle VI. Va ser conegut per la seva profunda influència espiritual i per fundar nombrosos monestirs a la província romana de Valeria.
Altres sants: el Santoral complet del dilluns 11 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 11 d'agost, a més, recorda aquests sants i beats:
- Santa Atracta
- San Casiano de Benevento
- Santa Filomena
- San Gaugerico de Cambrai
