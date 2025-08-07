Preu de la llum avui, divendres 8 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta els preus de la llum d'aquest divendres, 8 d'agost de 2025, i aprofita les franges més econòmiques del dia
El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 8 d'agost de 2025, és de 74,09 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana d'aquest dijous, parlem d'una baixada de 9,97 euros. Recordem que, en la jornada del 7 d'agost, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 84,06 euros per MWh.
La veritat és que, aquest divendres, notarem alguns canvis molt rellevants en les tarifes elèctriques. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), hi haurà grans diferències entre els preus més alts i els més baixos. En la franja més cara del dia, per exemple, el MWh tindrà un cost superior als 136 euros.
Preu de la llum avui, divendres 8 d'agost de 2025, hora a hora
En canvi, durant una àmplia franja central, el preu baixarà amb molta força, fins a gairebé 0 euros. Com sempre, la tarda tornarà a ser el moment més assequible de tota la jornada. Això sí, els consumidors hauran de planificar molt bé el seu consum per no acabar sent perjudicats per la pujada de la nit.
Així, de 12:00 a 13:00 el MWh tindrà un preu de 5 euros, tot i que seguirà baixant. De 13:00 a 15:00 el preu del MWh se situarà en 1,5 euros, tot i que no serà el mínim del dia. Aquest el tindrem de 15:00 a 16:00, quan el preu del MWh serà de 0,74 euros.
- 11:00 - 12:00: 9 €/MWh
- 12:00 - 13:00: 5 €/MWh
- 13:00 - 15:00: 1,5 €/MWh
- 15:00 - 16:00: 0,74 €/MWh
I quan serà més cara la llum el divendres?
Durant la matinada, a causa del consum elèctric més gran, els preus seran força alts. De 00:00 a 07:00 el cost del MWh oscil·larà entre els 102 i els 106 euros. En canvi, de 07:00 a 08:00 el MWh costarà 110,46 euros, i de 08:00 a 09:00 el cost serà de 104,72 euros.
- 07:00 - 08:00: 110,46 €/MWh
- 20:00 - 21:00: 109,9 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 136,87 €/MWh
- 22:00 - 23:00: 115,97 €/MWh
A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh passarà a tenir un preu de 109,9 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu màxim de tot el divendres: 136,87 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh se situarà en els 115,97 euros.
