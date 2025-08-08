Precio de la luz hoy, sábado 9 de agosto, por horas: ¿Cuándo es más cara y más barata?

El precio medio de la luz para este sábado, 9 de agosto de 2025, es de 62,03 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del viernes, hablamos de una bajada de 12,06 euros. Recordemos que, en la jornada del 8 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 74,09 euros por MW/h.

Una buena noticia para los consumidores, que también viene reflejada en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En su franja más cara, el MW/h tendrá un precio superior a los 113 euros. Pero es que, por primera vez en muchos días, volveremos a ver precios negativos en los tramos más baratos del sábado.

Precio de la luz hoy, sábado 9 de agosto de 2025, hora a hora

A diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas jornadas, este sábado las tarifas eléctricas serán bastante estables. Durante la madrugada y, especialmente, por la noche, volveremos a tener precios bastante altos. Sin embargo, durante una amplia franja central los precios de la luz se moderarán bastante.

Así, de 10:00 a 11:00 el precio del MW/h será de 0,85 euros, aunque bajará bastante más. Entre las 11:00 y las 12:00 la tarifa será de 0 euros, al igual que de 13:00 a 15:00 y de 16:00 a 17:00. Eso sí, el precio más barato del día lo tendremos de 12:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00, cuando el MW/h costará -0,01 euros.

12:00 - 13:00: -0,01 €/MWh

13:00 - 15:00: 0 €/MWh

15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh

16:00 - 17:00: 0 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el sábado?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00 los precios del MW/h oscilarán entre los 104 y los 110 euros. De 07:00 a 08:00 el MW/h pasará a tener un coste de 113,12 euros, siendo este el más alto del día. Por último, de 08:00 a 09:00 el precio del MW/h ya empezará a bajar, situándose en los 102,07 euros.

00:00 - 03:00: 105,43 €/MWh

03:00 - 04:00: 105,41 €/MWh

06:00 - 07:00: 110,7 €/MWh

07:00 - 08:00: 113,12 €/MWh

Por la noche, de 21:00 a 22:00 el MW/h pasará a costar 100,26 euros. De 22:00 a 23:00 el precio del MW/h se situará en los 96,64 euros, aunque seguirá la tendencia a la baja en la siguiente franja. De 23:00 a 00:00 el coste del MW/h será de 94,78 euros.