Logo e-noticies.es
Logo e-noticies.es
CA
Logo whatsapp
Dos relojes comparan las horas caras y baratas de la electricidad, el primero muestra un sector rojo de 7 a 12 con un precio de 113,12 euros por megavatio hora y el segundo un sector verde de 12 a 10 con un precio de menos 0,01 euros por megavatio hora.
Descubre el precio de la luz del sábado, 9 de agosto | Camara e-Notícies
SOCIEDAD

Precio de la luz hoy, sábado 9 de agosto, por horas: ¿Cuándo es más cara y más barata?

Descubre los precios de la luz de este sábado, 9 de agosto de 2025, y aprovecha las franjas más baratas de todo el día

por

Laura Castaño

El precio medio de la luz para este sábado, 9 de agosto de 2025, es de 62,03 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del viernes, hablamos de una bajada de 12,06 euros. Recordemos que, en la jornada del 8 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 74,09 euros por MW/h.

Una buena noticia para los consumidores, que también viene reflejada en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En su franja más cara, el MW/h tendrá un precio superior a los 113 euros. Pero es que, por primera vez en muchos días, volveremos a ver precios negativos en los tramos más baratos del sábado.

Precio de la luz hoy, sábado 9 de agosto de 2025, hora a hora

A diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas jornadas, este sábado las tarifas eléctricas serán bastante estables. Durante la madrugada y, especialmente, por la noche, volveremos a tener precios bastante altos. Sin embargo, durante una amplia franja central los precios de la luz se moderarán bastante.

Tabla de precios de electricidad por hora en MWh, con celdas en rojo para precios altos, verde para precios bajos o negativos y amarillo para precios intermedios

Estas son las tarifas de luz del sábado, 9 de agosto de 2025 | Camara es.e-noticies.cat

Así, de 10:00 a 11:00 el precio del MW/h será de 0,85 euros, aunque bajará bastante más. Entre las 11:00 y las 12:00 la tarifa será de 0 euros, al igual que de 13:00 a 15:00 y de 16:00 a 17:00. Eso sí, el precio más barato del día lo tendremos de 12:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00, cuando el MW/h costará -0,01 euros.

  • 12:00 - 13:00: -0,01 €/MWh
  • 13:00 - 15:00: 0 €/MWh
  • 15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh
  • 16:00 - 17:00: 0 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el sábado?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00 los precios del MW/h oscilarán entre los 104 y los 110 euros. De 07:00 a 08:00 el MW/h pasará a tener un coste de 113,12 euros, siendo este el más alto del día. Por último, de 08:00 a 09:00 el precio del MW/h ya empezará a bajar, situándose en los 102,07 euros.

  • 00:00 - 03:00: 105,43 €/MWh
  • 03:00 - 04:00: 105,41 €/MWh
  • 06:00 - 07:00: 110,7 €/MWh
  • 07:00 - 08:00: 113,12 €/MWh

Por la noche, de 21:00 a 22:00 el MW/h pasará a costar 100,26 euros. De 22:00 a 23:00 el precio del MW/h se situará en los 96,64 euros, aunque seguirá la tendencia a la baja en la siguiente franja. De 23:00 a 00:00 el coste del MW/h será de 94,78 euros.

➡️ Precio de la Luz Hoy ➡️ Sociedad

Más noticias: