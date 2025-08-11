Santoral d’avui, dimarts 12 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Dimarts, 12 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda una dona que va viure el martiri juntament amb la seva filla, Santa Afra, i les seves criades
Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment una dona que vivia a Augsburg durant els temps de les persecucions als cristians ordenades per Dioclecià
Qui va ser Santa Hilaria d'Augsburg, la festivitat més important del dimarts, 12 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Santa Hilaria d'Augsburg, que va viure al segle IV. Segons conta la història, els pares de la santa van arribar procedents de Xipre a Augsburg
En la persecució de Dioclecià, Narcís, bisbe de Gerunda a Hispània, es va refugiar a Augsburg i va trobar aixopluc a la llar d'Afra. Allà, el bisbe Narcís i el diaca Fèlix van ser agasajats amb gran hospitalitat
Santa Hilaria, veient-los partir el pa durant el sopar, es va sentir inspirada per aquella nova fe i va mostrar el seu desig de ser instruïda i batejada. El bisbe la va batejar i després a la seva mare juntament amb les seves tres donzelles, Digna, Eunomia i Eutropia
Narcís va ordenar més tard com a prevere Dionís, germà d'Hilaria. També va ajudar tothom a posar-se a resguard. Tanmateix, Santa Afra va ser detinguda i cremada per ser cristiana
Hilaria i les seves donzelles van recollir els ossos calcinats d'Afra donant-los sepultura cristiana. Mentre les dones pregaven sobre la tomba d'Afra, van ser capturades pels pagans i cremades vives per la seva fe
Hilaria és un nom femení d'origen llatí, el significat del qual és 'alegre, agradable'. Actualment, a Espanya unes 1.323 dones podrien celebrar aquest dia el seu sant en honor a Santa Hilaria d'Augsburg
Sant Eupl de Catània
Sant Eupl de Catània va ser un diaca nascut a Sicília que va viure al segle IV. Predicava constantment als pagans sobre Crist. És recordat per defensar els Evangelis durant la persecució de Dioclecià
Beato Carlos Leisner
El beat Carlos Leisner va ser un sacerdot catòlic alemany pertanyent al Moviment Apostòlic de Schoenstatt. És recordat per la seva fe i valentia, especialment per ser ordenat sacerdot al camp de concentració de Dachau
Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 12 d'agost:
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Porcari i companys
- Santa Digna d'Augsburg
- Santa Eunomia d'Augsburg
- Santa Euprepia d'Augsburg
