Preu de la llum avui, dissabte 23 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Descobreix el preu de la llum al llarg d’aquest dissabte, 23 d’agost de 2025, i aprofita les franges més barates
El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 23 d'agost de 2025, és de 63,40 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'un repunt de 9,79 euros. Recordem que, en la jornada del 22 d'agost, el MWh tenia un cost mitjà de 53,61 euros.
De tota manera, tot i la pujada del preu mitjà, hi ha detalls positius en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). És cert que, en la franja més cara del dia, el preu del MWh serà superior als 130 euros. Però és que, en el tram més barat, la llum tindrà un cost molt proper als 0 euros, quelcom força positiu per als consumidors.
Preu de la llum avui, dissabte 23 d'agost de 2025, hora a hora
Al llarg de la matinada la llum experimentarà pocs canvis, caracteritzant-se per preus força alts. Posteriorment, durant una àmplia franja central, les tarifes baixaran amb força, fins a nivells molt assequibles. Serà aquesta la franja que hauran d'aprofitar els consumidors, abans d'una nova pujada de preus a la nit.
Així, d'11:00 a 12:00 el MWh costarà 3,46 euros, encara que de 12:00 a 13:00 el preu serà d'1,82 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 el cost total del MWh serà de tan sols 0,75 euros. Això sí, el preu més baix del dia el tindrem de 14:00 a 15:00, quan el MWh costarà 0,65 euros.
- 11:00 - 12:00: 3,46 €/MWh.
- 12:00 - 13:00: 1,82 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: 0,75 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 0,65 €/MWh.
I quan serà més cara la llum el dissabte?
Entre les 00:00 i les 07:00 el preu del MWh oscil·larà entre els 76 i els 95 euros, sent una matinada força cara. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a tenir un preu de 86,42 euros. Això sí, de 08:00 a 09:00 el cost del MWh ja baixarà, fins a situar-se en els 79,15 euros.
- 20:00 - 21:00: 118,85 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 130,87 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 111,16 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 108,96 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 118,85 euros. De 21:00 a 22:00 tindrem la tarifa més alta de tot el dissabte: 130,87 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh baixarà una mica de preu, situant-se en els 111,16 euros.
