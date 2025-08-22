Precio de la luz hoy, sábado 23 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este sábado, 23 de agosto de 2025, es de 63,40 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del viernes, hablamos de un repunte de 9,79 euros. Recordemos que, en la jornada del 22 de agosto, el MW/h tenía un coste medio de 53,61 euros.

De todas formas, a pesar de la subida del precio medio, hay detalles positivos en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Es cierto que, en la franja más cara del día, el precio del MW/h será superior a los 130 euros. Pero es que, en el tramo más barato, la luz tendrá un coste muy cercano a los 0 euros, algo bastante positivo para los consumidores.

Precio de la luz hoy, sábado 23 de agosto de 2025, hora a hora

A lo largo de la madrugada la luz experimentará pocos cambios, caracterizándose por precios bastante altos. Posteriormente, durante una amplia franja central las tarifas bajarán con fuerza, hasta niveles muy asequibles. Será esta la franja que deberá aprovechar los consumidores, antes de una nueva subida de precios por la noche.

Así, de 11:00 a 12:00 el MW/h costará 3,46 euros, aunque de 12:00 a 13:00 el precio será de 1,82 euros. Entre las 13:00 y las 14:00 el coste total del MW/h será de tan solo 0,75 euros. Eso sí, el precio más bajo del día lo tendremos de 14:00 a 15:00, cuando el MW/h costará 0,65 euros.

11:00 - 12:00: 3,46 €/MWh.

12:00 - 13:00: 1,82 €/MWh.

13:00 - 14:00: 0,75 €/MWh.

14:00 - 15:00: 0,65 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el sábado?

Entre las 00:00 y las 07:00 el precio del MW/h oscilará entre los 76 y los 95 euros, siendo una madrugada bastante cara. De 07:00 a 08:00 el MW/h pasará a tener un precio de 86,42 euros. Eso sí, de 08:00 a 09:00 el coste del MW/h ya bajará, hasta situarse en los 79,15 euros.

20:00 - 21:00: 118,85 €/MWh.

21:00 - 22:00: 130,87 €/MWh.

22:00 - 23:00: 111,16 €/MWh.

23:00 - 00:00: 108,96 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el precio del MW/h será de 118,85 euros. De 21:00 a 22:00 tendremos la tarifa más alta de todo el sábado: 130,87 euros por MW/h. Por último, de 22:00 a 23:00 el MW/h bajará un poco de precio, situándose en los 111,16 euros.