Preu de la llum avui, divendres 22 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata
Consulta els preus de l'electricitat per a aquest divendres, 22 d’agost de 2025, i aprofita els trams més barats
El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 22 d'agost de 2025, és de 53,61 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una lleugera baixada, de 0,28 euros. Recordem que, en la jornada del 21 d'agost, el preu mitjà de la llum se situava en els 53,89 euros per MWh.
Si analitzem les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), veiem alguns detalls molt interessants. Per exemple, en la franja més cara de divendres el preu del MWh continuarà superant els 104 euros. Tanmateix, en el tram més econòmic el cost de la llum caurà per sota dels 5 euros.
Preu de la llum avui, divendres 22 d'agost de 2025, hora a hora
La veritat és que, aquest divendres, no tindrà gaires canvis respecte a la jornada de dijous. El MWh tindrà preus força alts tant de matinada com de nit. En canvi, la tarda tornarà a ser la franja més assequible de totes, amb preus molt econòmics per als consumidors.
Així, d'11:00 a 12:00 el MWh passarà a costar 5,11 euros, tot i que la tarifa baixarà molt més. Entre les 12:00 i les 13:00 tindrem el preu més barat de tot el dia: 4,31 euros per MWh. Finalment, de 14:00 a 15:00 el MWh costarà 5,37 euros, i de 15:00 a 16:00 el preu serà de 5,01 euros.
- 11:00 - 12:00: 5,11 €/MWh.
- 12:00 - 13:00: 4,31 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 5,37 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 5,01 €/MWh.
I quan serà més cara la llum divendres?
Durant la matinada de divendres, tot i que tindrem preus alts, aquests no superaran els de la nit. Entre les 00:00 i les 07:00 el MWh tindrà un preu que oscil·larà entre els 65 i els 77 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh costarà 78,06 euros, tot i que de 08:00 a 09:00 la tarifa baixarà fins als 75,1 euros.
- 20:00 - 21:00: 104,53 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 103,49 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 101,59 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 94,37 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 tindrem el preu més alt de tot el dia: 104,53 euros per MWh. De 21:00 a 22:00 la situació no millorarà gaire, amb un preu de 103,49 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00, el MWh passarà a tenir un preu fix de 101,59 euros.
Més notícies: