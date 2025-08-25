Logo e-noticies.cat
Una dona amb expressió de sorpresa i emoció, assenyalant cap a un cercle amb signes d'interrogació i un emoji d'ulls de cor, amb un fons de platja cap al tard.
Aquest és un dels pobles més bonics de Catalunya | Camara Kat Gaskin, Dean Drobot, Tripadvisor, e-Notícies, KVASVECTOR
SOCIETAT

El bonic poble de Catalunya on es respira molta tranquil·litat: visita obligada

Un racó medieval de la Costa Brava que conserva la seva essència, amb carrers empedrats, balcons florits i un encant únic

per

Redacció

Catalunya és plena de pobles que semblen trets d’un conte. Carrers empedrats, balcons amb flors i paisatges mediterranis que atrapen a primera vista. Entre ells, pocs llocs concentren tanta història i bellesa com Sant Martí d’Empúries, considerat un dels pobles més bonics de la Costa Brava.

Sant Martí d’Empúries

Sant Martí d’Empúries pertany al municipi de l’Escala, a l’Alt Empordà. El nucli medieval s’aixeca en el que en el seu origen va ser una illa, unida al continent amb el pas dels segles. El seu nucli històric, protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional, conserva l’essència d’un passat noble i mariner.

Dos carrers de poble amb cases de pedra adornades amb plantes i flors de colors sota un cel serè

Els carrers i balcons estan decorats amb flors | Camara Wikimedia Commons, Tanaonte

Les cases de pedra, moltes amb balcons plens de flors, donen al poble un aire acollidor. L’ambient tranquil convida a recórrer-lo a poc a poc, observant places, portals i racons que semblen aturar el temps. Tot això amb la Mediterrània a un parell de passes.

Patrimoni, platges i bona taula

L’atractiu més famós de la zona són les ruïnes grecoromanes d’Empúries, situades al costat del nucli. Fundades per colons grecs al segle VI aC i més tard romanitzades, mantenen viva la petjada de dues grans civilitzacions.

Són l’únic jaciment arqueològic de la península Ibèrica que uneix ciutat romana i grega. Passejar entre els seus murs amb el mar de fons és viatjar dos mil·lennis enrere.

Ruïnes antigues vora el mar amb una estàtua d’esquena i arbres al fons

Ruïnes grecoromanes de Sant Martí d'Empúries | Camara Visit l'Escala

Però no tot és història: la platja de Sant Martí d’Empúries és familiar, àmplia i d’aigües netes. Un passeig marítim connecta el nucli amb l’Escala, envoltat de cales i dunes, perfecte per caminar o anar en bicicleta. L’entorn natural es combina així amb la comoditat d’una destinació accessible.

Platja de sorra amb para-sols, gandules i persones gaudint del mar en un dia assolellat

Platja de Sant Martí | Camara Wikimedia Commons

Entre els seus edificis destaca l’església gòtica de Sant Martí, que presideix el centre del poble. També sorprèn una casa forestal modernista, símbol de la riquesa arquitectònica que amaga aquest racó. I després de passejar, res millor que seure en algun dels seus restaurants, coneguts per reinterpretar amb qualitat la tradició marinera.

Església de pedra amb façana fortificada i rosassa circular sota un cel blau

Església parroquial gòtica de Sant Martí d'Empúries | Camara Wikimedia Commons

Petjades del passat

Sant Martí d’Empúries també compta amb les ruïnes d’un antic castell medieval. Encara que només se’n conserven restes, van ser inspiració per a l’escriptor Víctor Mora, creador del còmic El Capitán Trueno. La connexió entre aquest enclavament i la cultura popular és un altre motiu que el fa especial.

Ruïna d’una antiga construcció de pedra amb un gran arc al centre envoltada de vegetació i arbres

L'autor del Capitán Trueno es va inspirar en el castell de Sant Martí d'Empúries | Camara Visit l'Escala

A més d’aquest llegat medieval, a la zona també s’han conservat petjades d’èpoques passades, com restes gregues i romanes que confirmen la importància històrica d’aquest enclavament costaner.

El casament que va tancar el poble

I si la bellesa i la història no són raons suficients per visitar-lo, aquesta anècdota podria convèncer-te. Al juny de 2018, Sant Martí d’Empúries va ser escenari del casament de Kimbal Musk, germà d’Elon Musk, celebrat a les ruïnes grecoromanes. L’accés al poble va quedar restringit durant l’esdeveniment, amb controls de seguretat a cada entrada.

Els pocs veïns acreditats van poder comprovar el desplegament: carrers ocupats per escortes, vehicles d’alta gamma i un ambient de màxima discreció. Entre els convidats confirmats van destacar Beyoncé, Barack Obama, Will Smith i Salma Hayek, cosa que va convertir aquest racó de l’Empordà en escenari d’un casament d’elit internacional.

Un lloc que sempre sorprèn

L’encant de Sant Martí d’Empúries és en la barreja de patrimoni, platges tranquil·les i ambient autèntic. És un poble que es descobreix a poc a poc i es recorda per sempre.

Platja concorreguda amb para-sols i banyistes davant d’un edifici antic envoltat d’arbres i muntanyes al fons

Sant Martí d'Empúries vist des del mar | Camara Wikimedia Commons

Potser per això enamora tant a visitants anònims com a personatges coneguts. Entre muralles, sorra i balcons florits, guarda l’essència de la Costa Brava en estat pur

