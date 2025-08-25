El bonic poble de Catalunya on es respira molta tranquil·litat: visita obligada
Un racó medieval de la Costa Brava que conserva la seva essència, amb carrers empedrats, balcons florits i un encant únic
Catalunya és plena de pobles que semblen trets d’un conte. Carrers empedrats, balcons amb flors i paisatges mediterranis que atrapen a primera vista. Entre ells, pocs llocs concentren tanta història i bellesa com Sant Martí d’Empúries, considerat un dels pobles més bonics de la Costa Brava.
Sant Martí d’Empúries
Sant Martí d’Empúries pertany al municipi de l’Escala, a l’Alt Empordà. El nucli medieval s’aixeca en el que en el seu origen va ser una illa, unida al continent amb el pas dels segles. El seu nucli històric, protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional, conserva l’essència d’un passat noble i mariner.
Les cases de pedra, moltes amb balcons plens de flors, donen al poble un aire acollidor. L’ambient tranquil convida a recórrer-lo a poc a poc, observant places, portals i racons que semblen aturar el temps. Tot això amb la Mediterrània a un parell de passes.
Patrimoni, platges i bona taula
L’atractiu més famós de la zona són les ruïnes grecoromanes d’Empúries, situades al costat del nucli. Fundades per colons grecs al segle VI aC i més tard romanitzades, mantenen viva la petjada de dues grans civilitzacions.
Són l’únic jaciment arqueològic de la península Ibèrica que uneix ciutat romana i grega. Passejar entre els seus murs amb el mar de fons és viatjar dos mil·lennis enrere.
Però no tot és història: la platja de Sant Martí d’Empúries és familiar, àmplia i d’aigües netes. Un passeig marítim connecta el nucli amb l’Escala, envoltat de cales i dunes, perfecte per caminar o anar en bicicleta. L’entorn natural es combina així amb la comoditat d’una destinació accessible.
Entre els seus edificis destaca l’església gòtica de Sant Martí, que presideix el centre del poble. També sorprèn una casa forestal modernista, símbol de la riquesa arquitectònica que amaga aquest racó. I després de passejar, res millor que seure en algun dels seus restaurants, coneguts per reinterpretar amb qualitat la tradició marinera.
Petjades del passat
Sant Martí d’Empúries també compta amb les ruïnes d’un antic castell medieval. Encara que només se’n conserven restes, van ser inspiració per a l’escriptor Víctor Mora, creador del còmic El Capitán Trueno. La connexió entre aquest enclavament i la cultura popular és un altre motiu que el fa especial.
A més d’aquest llegat medieval, a la zona també s’han conservat petjades d’èpoques passades, com restes gregues i romanes que confirmen la importància històrica d’aquest enclavament costaner.
El casament que va tancar el poble
I si la bellesa i la història no són raons suficients per visitar-lo, aquesta anècdota podria convèncer-te. Al juny de 2018, Sant Martí d’Empúries va ser escenari del casament de Kimbal Musk, germà d’Elon Musk, celebrat a les ruïnes grecoromanes. L’accés al poble va quedar restringit durant l’esdeveniment, amb controls de seguretat a cada entrada.
Els pocs veïns acreditats van poder comprovar el desplegament: carrers ocupats per escortes, vehicles d’alta gamma i un ambient de màxima discreció. Entre els convidats confirmats van destacar Beyoncé, Barack Obama, Will Smith i Salma Hayek, cosa que va convertir aquest racó de l’Empordà en escenari d’un casament d’elit internacional.
Un lloc que sempre sorprèn
L’encant de Sant Martí d’Empúries és en la barreja de patrimoni, platges tranquil·les i ambient autèntic. És un poble que es descobreix a poc a poc i es recorda per sempre.
Potser per això enamora tant a visitants anònims com a personatges coneguts. Entre muralles, sorra i balcons florits, guarda l’essència de la Costa Brava en estat pur
