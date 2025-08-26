El curiós poble català envoltat completament per un altre país: una meravella
Els carrers empedrats, la història i les vistes pirinenques converteixen aquest enclavament en un dels pobles més bonics de Catalunya
Catalunya és plena de pobles amb encant, però també de racons que sorprenen per la seva història i la seva ubicació. Carrers tranquils, paisatges de muntanya i tradicions centenàries conviuen amb històries que semblen impossibles.
Hi ha pobles dividits entre França i Espanya, com és el cas d'El Pertús. Aquest no és el cas de Llívia: aquí tot el poble pertany a Espanya, encara que geogràficament es troba completament envoltat de territori francès. És una localitat que, tot i estar aïllada al mig de la regió francesa del Rosselló, forma part de la província catalana de Girona.
L'enclavament espanyol a França
Llívia està situada en plena comarca de la Baixa Cerdanya, a més de mil metres d'altitud. Està envoltada de muntanyes, valls verdes i petites aldees franceses. Per arribar des de la resta de Catalunya, cal creuar diversos quilòmetres de territori francès.
Aquest curiós estatus es deu a un tractat del segle XVII. Quan Espanya va cedir diverses poblacions a França després de la signatura del Tractat dels Pirineus, Llívia va quedar fora de l'acord perquè tenia la categoria de vila i no de simple poble. Aquest detall legal va fer que romangués en territori espanyol, tot i estar envoltada per França.
Viure en un enclavament porta situacions curioses. Els veïns, espanyols, estan acostumats a creuar la frontera cada vegada que surten de casa. Compres, escoles o gestions mèdiques impliquen conviure de manera natural amb el dia a dia francès.
Patrimoni i racons amb encant
A més de la seva curiositat geogràfica, Llívia destaca pel seu nucli històric, amb carrers empedrats i cases de pedra que conserven l'essència pirinenca. Al centre s'aixeca l'església de Nostra Senyora dels Àngels, un temple gòtic que domina el perfil del poble.
Un dels grans orgull locals és la farmàcia Esteve. Fundada al segle XV, està considerada una de les farmàcies més antigues d'Europa. Avui es conserva com a museu, amb pots de ceràmica, llibres de fórmules i utensilis mèdics de segles passats.
L'entorn natural també és un atractiu. Des del poble surten rutes de senderisme que recorren valls, boscos i prats. A l'hivern, la proximitat a estacions d'esquí de la Cerdanya el converteix en un punt de partida ideal per als amants de la neu.
Història viva a cada racó
Més enllà de la seva farmàcia històrica, Llívia va ser un enclavament de gran importància a l'edat mitjana. El seu castell, avui en ruïnes, va ser durant segles un punt estratègic a la frontera. Encara que només en queden restes, les vistes des de dalt permeten entendre per què aquest lloc va ser tan disputat.
Els carrers del nucli antic mostren encara el traçat medieval. Places petites, porxos i edificis de pedra expliquen la història d'una vila que va resistir el pas dels segles i va saber conservar el seu caràcter.
Un poble que sorprèn el visitant
El que més atrau a qui arriba a Llívia no és només el seu patrimoni, sinó la sensació d'estar en un lloc singular. Passejar pels seus carrers sabent que, en sortir, s'entra en un altre país és una experiència difícil de repetir en altres racons d'Europa.
Potser per això, tot i la seva mida reduïda, Llívia desperta tanta curiositat. No és només un poble de muntanya amb encant. És també una raresa geogràfica que convida a descobrir la història i la bellesa de la Cerdanya des d'un punt de vista únic.
