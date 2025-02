Preu de la llum avui, dimarts 4 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 4 de febrer de 2025, és de 143,39 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'un fort augment, de 10,34 euros. Recordem que, aquest 3 de febrer, la tarifa mitjana de llum era de 133,05 euros per MW/h.

En definitiva, un nou gerro d'aigua freda per als consumidors, que pagaran preus més alts pel seu consum de llum. Aquest augment també es veu reflectit en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MW/h es dispararà molt per sobre dels 200 euros per MW/h, una cosa que no es veia des de feia temps.

Preu de la llum avui, dimarts 4 de febrer de 2025, hora a hora

Si analitzem detalladament els preus de les diferents franges horàries, veiem que durant tot el dimarts les tarifes seran altes. De fet, ni tan sols en la franja més barata del dia el preu del MW/h no baixarà dels 100 euros. Tot això obliga els consumidors a planificar molt bé el seu consum de llum.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h costarà 103,77 euros, encara que de 13:00 a 14:00 el preu baixarà a 102,5 euros. De 14:00 a 15:00 trobem el preu més barat de tot el dimarts: 100,39 euros per MW/h. Finalment, de 15:00 a 16:00 el MW/h tindrà un preu de 100,52 euros, encara que de 16:00 a 17:00 la tarifa pujarà a 106,5 euros.

12:00 - 13:00: 103,77 € /MWh.

13:00 - 14:00: 102,5 € /MWh.

14:00 - 15:00: 100,39 € /MWh.

15:00 - 16:00: 100,52 € /MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Quant a les hores més cares, de 07:00 a 08:00 ja tindrem un preu bastant car: 187,5 euros per MW/h. Entre les 08:00 i les 09:00 el MW/h passarà a costar 211,99 euros. Finalment, de 09:00 a 10:00 el preu del MW/h baixarà a 162,11 euros, encara que tornarà a pujar molt a la tarda.

07:00 - 08:00: 187,5 € /MWh.

08:00 - 09:00: 211,99 € /MWh.

19:00 - 20:00: 216,38 € /MWh.

20:00 - 21:00: 240 € /MWh.

De 18:00 a 19:00 trobem un preu de 175 euros per MW/h, encara que comparat amb el de després et podria semblar barat. De 19:00 a 20:00 el preu del MW/h ja pujarà molt, fins als 216,38 euros. No obstant això, la tarifa més alta del dimarts la trobem de 20:00 a 21:00: 240 euros per MW/h.