Preu de la llum avui, dimecres 27 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Assabenta't dels preus de l'electricitat al llarg d'aquest dimecres, 27 d'agost de 2025, i estalvia en les factures
El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 27 d’agost de 2025, és de 88,03 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimarts, parlem d’un lleuger augment de 0,28 euros. Recordem que, en la jornada del 26 d’agost, el preu mitjà del MWh se situava en els 87,75 euros.
En definitiva, no parlem d’un dia assequible per consumir electricitat aquest dimecres. Segons l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), en el tram més car, el preu del MWh superarà els 114 euros. I la veritat és que ni tan sols en la franja més barata de tot el dia el preu no baixarà dels 49 euros.
Preu de la llum avui, dimecres 27 d’agost de 2025, hora a hora
La matinada, a causa del consum elèctric més alt, tornarà a resultar força cara per als consumidors. El mateix passarà a la nit, quan els preus tornaran a disparar-se fins a nivells força alts. Per intentar remeiar una mica la situació, els consumidors disposaran d’alguns preus una mica més barats durant la tarda de dimecres.
Així, de 13:00 a 14:00 tindrem el preu més baix de tota la jornada de dimecres: 49,85 euros per MWh. En la següent franja, de 14:00 a 16:00 el preu del MWh se situarà en els 50,62 euros. Finalment, de 16:00 a 17:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 51,14 euros.
- 13:00 - 14:00: 49,85 €/MWh.
- 14:00 - 16:00: 50,62 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 51,14 €/MWh.
- 17:00 - 18:00: 51,4 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dimecres?
Entre les 00:00 i les 07:00 els preus del MWh oscil·laran entre els 93 i els 109 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 113,12 euros, tot i que de 08:00 a 09:00 pujarà a 113,64 euros. Això sí, de 09:00 a 10:00 el preu ja se situarà en els 101,63 euros per MWh.
- 07:00 - 08:00: 113,12 €/MWh.
- 08:00 - 09:00: 113,64 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 114,32 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 113,63 €/MWh.
A la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00, el MWh tindrà un preu de 109,1 euros. De 21:00 a 22:00 el preu del MWh assolirà el seu pic màxim: 114,32 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00, el preu del MWh serà de 113,63 euros.
