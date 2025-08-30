Santoral d’avui, diumenge 31 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest diumenge, 31 d'agost de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda el patró de les embarassades i les parturients
Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un home que alliberà nombrosos esclaus cristians al nord d'Àfrica durant les seves missions com a mercedari.
Qui va ser Sant Ramon Nonat, el sant més important d'aquest diumenge 31 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Ramon Nonat, que va néixer a la comarca de la Segarra, Lleida. El seu epítet nonnatus, en llatí, significa no nascut. Es deu al fet que va néixer de l'úter de la seva mare per part del vescomte de Cardona per cesària després que ella hagués mort.
Va decidir formar part de l'Orde dels Mercedaris amb la finalitat de rescatar captius catòlics en mans de musulmans del nord d'Àfrica.
Ordenat prevere l'any 1222, més tard exercí com a superior en diverses comunitats de l'Orde de la Mercè. Anys després, Sant Ramon es traslladà al nord d'Àfrica com a redemptor de captius. Allà pagà rescat per diversos presoners.
Quan va esgotar els diners que portava, seguint el quart vot d'aquests religiosos, es quedà com a ostatge a canvi que alliberessin un altre cristià.
Durant el temps que va romandre captiu, els seus carcellers musulmans el martiritzaren. Va ser rescatat el 1239, any en què tornà a Espanya.
Va ser nomenat cardenal pel papa Gregori IX. Tanmateix, de camí a Roma, Sant Ramon Nonat va morir a Cardona, Barcelona.
Ramon és un nom masculí d'origen alemany, que significa 'conseller, protector'. A Espanya, uns 113.293 homes celebren aquest dia el seu sant en honor a Sant Ramon Nonat.
Sant Josep d'Arimatea
Sant Josep d'Arimatea va ser un dels membres del Sanedrí, consell jueu, que sol·licità a Pilat el cos de Jesús després de la seva crucifixió per donar-li sepultura. Es tractava d'un home ric i era deixeble secret de Jesús. No va témer donar la cara per ell en un moment crucial i se li atribueix el fet d'haver proporcionat la seva pròpia tomba per a l'enterrament de Jesús.
Beat Pere Tarrés
El beat Pere Tarrés va ser un metge i sacerdot espanyol que visqué al segle XX. És recordat pel seu servei tant espiritual com caritatiu, especialment durant la Guerra Civil Espanyola. També per la seva posterior tasca sacerdotal, on serví en parròquies i treballà en la formació de joves catòlics.
Altres sants: el Santoral complet del diumenge 31 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Beat Andreu Dotti
- Sant Aidano de Lindisfarne
- Sant Paulí de Trèveris
- Sant Aristides d'Atenes
