Santoral d’avui, dilluns 1 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dilluns, 1 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda un patriarca de l'Antic Testament
Aquest dilluns, 1 de setembre, el santoral de l'Església Catòlica recorda un profeta que va succeir Moisès com a líder del poble d'Israel, guiant-los cap a la Terra Promesa
Qui va ser Sant Josuè, el sant més important del dilluns, 1 de setembre?
El santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Sant Josuè, que va néixer al segle XIII aC a l'Antic Egipte
Després de la mort de Moisès, Josuè es va convertir en el capità que introduiria els seus a la Terra Promesa. Havia arribat el moment de posseir la terra que Déu va prometre als israelites en treure'ls d'Egipte
Sant Josuè era un home ple de fe, jove i fort, que va viure una transformació impressionant. Ell, que va començar com un simple ajudant de Moisès, va acabar convertit, com aquell, en servent del Senyor
Seguint les instruccions divines, així com la voluntat de Moisès, va travessar el riu Jordà amb Israel, un fet que es considera comparable a l'obertura del Mar Roig
D'ell es diu que és l'únic home a qui Déu va obeir, i en un altre cas se'l presenta legislant. Sant Josuè apareix a l'Antic Testament com un heroi conqueridor i victoriós. Fins i tot abans de ser cridat al lideratge ja era valent i esforçat
Com els patriarques i altres grans personatges, va morir a una edat mítica, en aquest cas als 110 anys
Josuè és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'salvació'. A Espanya, uns 7.826 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant en honor a Sant Josuè
Sant Arturo
Sant Arturo va ser un religiós d'origen irlandès que va viure al segle XIII i pertanyia a l'Orde de la Santíssima Trinitat. Es dedicava a la redempció de captius cristians de les masmorres musulmanes i lluitava contra l'esclavitud
Sant Gil
Sant Gil va ser un home d'origen grec i de família rica que va viure al segle VII. Va heretar una gran fortuna que va repartir entre els pobres, i després es va traslladar a la Provença, França, per viure retirat. Segons la llegenda, un cérvol que ell protegia va ser ferit per una fletxa reial, que en el seu lloc va ferir Sant Gil a la cama i el va paralitzar
Altres sants: el santoral complet del dilluns 1 de setembre
El santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 1 de setembre, a més, recorda aquests sants i beats:
- Sant Leto Cartaginès
- Sant Lupo de Sens
- Sant Prisco de Capua
- Sant Sixt
Més notícies: