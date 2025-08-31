Logo e-noticies.cat
Pintura d’una batalla antiga amb soldats armats lluitant i un guerrer muntat a un cavall blanc al centre
L'Església Catòlica recorda l'1 de setembre sant Josuè | Camara Revista Heraldos del Evangelio
SOCIETAT

Santoral d’avui, dilluns 1 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dilluns, 1 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda un patriarca de l'Antic Testament

per

Pilar G. Álvarez

Aquest dilluns, 1 de setembre, el santoral de l'Església Catòlica recorda un profeta que va succeir Moisès com a líder del poble d'Israel, guiant-los cap a la Terra Promesa

Qui va ser Sant Josuè, el sant més important del dilluns, 1 de setembre?

El santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Sant Josuè, que va néixer al segle XIII aC a l'Antic Egipte

Després de la mort de Moisès, Josuè es va convertir en el capità que introduiria els seus a la Terra Promesa. Havia arribat el moment de posseir la terra que Déu va prometre als israelites en treure'ls d'Egipte

Sant Josuè era un home ple de fe, jove i fort, que va viure una transformació impressionant. Ell, que va començar com un simple ajudant de Moisès, va acabar convertit, com aquell, en servent del Senyor

Home amb barba i turbant llegint un pergamí il·luminat per una làmpada d’oli

San Josuè és recordat per haver guiat el poble d’Israel a la Terra Promesa de Canaan | Camara COPE

Seguint les instruccions divines, així com la voluntat de Moisès, va travessar el riu Jordà amb Israel, un fet que es considera comparable a l'obertura del Mar Roig

D'ell es diu que és l'únic home a qui Déu va obeir, i en un altre cas se'l presenta legislant. Sant Josuè apareix a l'Antic Testament com un heroi conqueridor i victoriós. Fins i tot abans de ser cridat al lideratge ja era valent i esforçat

Com els patriarques i altres grans personatges, va morir a una edat mítica, en aquest cas als 110 anys

Josuè és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'salvació'. A Espanya, uns 7.826 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant en honor a Sant Josuè

Sant Arturo

Sant Arturo va ser un religiós d'origen irlandès que va viure al segle XIII i pertanyia a l'Orde de la Santíssima Trinitat. Es dedicava a la redempció de captius cristians de les masmorres musulmanes i lluitava contra l'esclavitud

Pintura d’un home amb barba i cabell fosc amb una aurèola groga darrere del cap sobre un fons difuminat.

Sant Artur | Camara Santa María de Guadalupe Padres Eudistas

Sant Gil

Sant Gil va ser un home d'origen grec i de família rica que va viure al segle VII. Va heretar una gran fortuna que va repartir entre els pobres, i després es va traslladar a la Provença, França, per viure retirat. Segons la llegenda, un cérvol que ell protegia va ser ferit per una fletxa reial, que en el seu lloc va ferir Sant Gil a la cama i el va paralitzar

Un home gran amb barba i túnica abraça un cérvol petit en un entorn natural amb vegetació i roques.

San Gil | Camara COPE

Altres sants: el santoral complet del dilluns 1 de setembre

El santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 1 de setembre, a més, recorda aquests sants i beats:

  • Sant Leto Cartaginès
  • Sant Lupo de Sens
  • Sant Prisco de Capua
  • Sant Sixt
