Precio de la luz hoy, miércoles 27 de agosto, por horas

El precio medio de la luz para este miércoles, 27 de agosto de 2025, es de 88,03 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del martes, hablamos de una ligera subida de 0,28 euros. Recordemos que, en la jornada del 26 de agosto, el precio medio del MW/h se situaba en los 87,75 euros.

En definitiva, no hablamos de un día asequible para consumir electricidad este miércoles. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), en el tramo más caro, el precio del MW/h superará los 114 euros. Y la verdad es que ni siquiera en la franja más barata de todo el día el precio no bajará de los 49 euros.

Precio de la luz hoy, miércoles 27 de agosto de 2025, hora a hora

La madrugada, debido al mayor consumo eléctrico, volverá a resultar bastante cara para los consumidores. Lo mismo ocurrirá por la noche, cuando los precios volverán a dispararse hasta niveles bastante altos. Para intentar remediar un poco la situación, los consumidores dispondrán de algunos precios algo más baratos durante la tarde del miércoles.

Así, de 13:00 a 14:00 tendremos el precio más bajo de toda la jornada del miércoles: 49,85 euros por MW/h. En la siguiente franja, de 14:00 a 16:00 el precio del MW/h se situará en los 50,62 euros. Finalmente, de 16:00 a 17:00 el precio del MW/h quedará fijado en los 51,14 euros.

13:00 - 14:00: 49,85 €/MWh.

14:00 - 16:00: 50,62 €/MWh.

16:00 - 17:00: 51,14 €/MWh.

17:00 - 18:00: 51,4 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el miércoles?

Entre las 00:00 y las 07:00 los precios del MW/h oscilarán entre los 93 y los 109 euros. De 07:00 a 08:00 el precio del MW/h será de 113,12 euros, aunque de 08:00 a 09:00 subirá a 113,64 euros. Eso sí, de 09:00 a 10:00 el precio ya se situará en los 101,63 euros por MW/h.

07:00 - 08:00: 113,12 €/MWh.

08:00 - 09:00: 113,64 €/MWh.

21:00 - 22:00: 114,32 €/MWh.

22:00 - 23:00: 113,63 €/MWh.

En la segunda mitad del día, de 20:00 a 21:00, el MW/h tendrá un precio de 109,1 euros. De 21:00 a 22:00 el precio del MW/h alcanzará su pico máximo: 114,32 euros. Por último, de 22:00 a 23:00, el precio del MW/h será de 113,63 euros.