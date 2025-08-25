Preu de la llum avui, dimarts 26 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta el preu de la llum d'aquest dimarts, 26 d'agost de 2025, i aprofita els trams més barats del dia
El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 26 d’agost de 2025, és de 87,75 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dilluns, parlem d’una baixada de 4,55 euros. Recordem que, en la jornada del 25 d’agost, el preu mitjà del MWh se situava en els 92,30 euros.
La veritat és que aquest dimarts serà una jornada de contrastos pel que fa a les tarifes elèctriques. Segons l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), en la franja més cara el MWh superarà els 125 euros. Però és que, en el tram més econòmic del dia, el preu del MWh quedarà per sota dels 27 euros.
Preu de la llum avui, dimarts 26 d’agost de 2025, hora a hora
La matinada i la nit tornaran a ser els moments més cars del dia per consumir llum. En canvi, els clients podran aprofitar la franja de la tarda, que és quan més es reduiran els preus de l’electricitat. Serà durant aquesta segona meitat del dia quan s’assoliran les tarifes més econòmiques del dimarts.
Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh se situarà en els 41,25 euros, tot i que baixarà molt més. De 13:00 a 14:00 tindrem el preu mínim del dimarts: 26,28 euros per MWh. Finalment, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 38,05 euros.
- 12:00 - 13:00: 41,25 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: 26,28 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 38,05 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 47,44 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dimarts?
Una cosa molt cridanera de la jornada de dimarts és que els preus seran molt alts durant la matinada. De fet, el màxim del dia el tindrem de 07:00 a 08:00, quan el MWh tindrà un cost de 125,95 euros. En canvi, de 08:00 a 09:00 el preu serà de 112,79 euros, tot i que de 09:00 a 10:00 el preu serà de 97,52 euros.
- 07:00 - 08:00: 125,95 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 117 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 123,46 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 113,12 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un preu de 117 euros, tot i que pujarà una mica més. En la següent franja, de 21:00 a 22:00, el MWh passarà a costar 123,46 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu ja començarà a baixar, fins a situar-se en els 113,12 euros.
