Preu de la llum avui, dimecres 13 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta els preus de la llum d'aquest dimecres, 13 d'agost de 2025, i aprofita els trams més barats
El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 13 d’agost de 2025, és de 101,20 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d’una nova pujada, aquesta vegada d’11,5 euros. Recordem que, en la jornada del 12 d’agost, la tarifa mitjana de la llum era de 89,70 euros per MWh.
En les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) s’observa clarament aquesta pujada. Per exemple, en la franja més cara de tot el dimecres, el preu del MWh superarà els 155 euros. Però és que ni tan sols en el tram més barat de tota la jornada no tindrem tarifes inferiors als 60 euros.
Preu de la llum avui, dimecres 13 d’agost de 2025, hora a hora
Durant la primera meitat del dia, els preus es mantindran estables, amb una pujada notable al matí. Tot seguit, les tarifes començaran a baixar, encara que amb molta menys força que en dies anteriors. De totes maneres, la tarda tornarà a ser el tram més econòmic del dia, abans de la gran pujada de preus de la nit.
Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà de 63,48 euros, encara que baixarà una mica més. Entre les 13:00 i les 14:00 assolirem el preu més econòmic del dimecres: 60 euros per MWh. Finalment, de 14:00 a 15:00 el MWh costarà 63,22 euros, encara que de 15:00 a 16:00 el preu serà de 70,9 euros.
- 12:00 - 13:00: 63,48 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: 60 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 63,22 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 70,9 €/MWh.
I quan serà més cara la llum el dimecres?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, els preus del MWh oscil·laran entre els 104 i els 110 euros. Entre les 07:00 i les 08:00 la tarifa pujarà fins i tot més, situant-se en els 121,17 euros per MWh. Això sí, de 08:00 a 09:00 ja baixarà una mica, fins als 118,24 euros per MWh.
- 07:00 - 08:00: 121,17 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 155,1 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 153 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 123,21 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 tindrem el preu més alt de tot el dimecres: 155,1 euros per MWh. En la següent franja, de 21:00 a 22:00 la situació no millorarà gaire, amb un preu de 153 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00, el MWh tindrà un preu de 123,31 euros.
