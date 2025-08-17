Santoral d’avui, dilluns 18 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dilluns, 18 d'agost de 2025, el Santoral de l'Església Catòlica recorda la patrona dels arqueòlegs, els conversos, els matrimonis difícils i els divorciats
Aquest dilluns, 18 d'agost, el santoral de l'Església Catòlica recorda una dona que, segons la tradició, en un pelegrinatge a Jerusalem va trobar la Vera Creu de Crist.
Qui va ser Santa Elena de Constantinoble, la festivitat més important del dilluns, 18 d'agost?
El santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Santa Elena de Constantinoble, emperadriu romana que va néixer al segle III. Era la mare de Constantí I, l'emperador que va aturar la persecució als cristians i els va concedir la llibertat de culte dins de les fronteres de l'imperi.
Tot i que va créixer en un entorn familiar humil, després es va convertir en la primera esposa de l'emperador Constanci Clor. Més tard, aquest es va divorciar de Santa Elena per casar-se amb la fillastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora.
Constantí, fill d'Elena, es va convertir en emperador de l'Imperi Romà i, després de la seva coronació, la seva mare va comptar amb una presència destacada a la cort. Influïda pel seu fill, es diu que Santa Elena es va convertir al cristianisme.
L'historiador Eusebi de Cesarea assegura que Santa Elena de Constantinoble va pelegrinar a Terra Santa i altres províncies de l'Orient Mitjà. La tradició diu que buscava l'autèntica Creu de Crist, així com les restes dels Reis Mags.
En aquesta recerca va enderrocar el temple creat en honor a Venus al mont Calvari. També va fer cavar fins que va rebre notícies d'haver trobat la Creu. Santa Elena de Constantinoble va ordenar construir una església allà i una altra al mont de les Oliveres.
Elena és un nom femení d'origen grec que significa 'resplendent'. Aquest dia, a Espanya, unes 19.555 dones podrien celebrar el seu sant en honor a Santa Elena de Constantinoble.
San Alberto Hurtado
San Alberto Hurtado va ser un sacerdot jesuïta xilè del segle XX que va dedicar la seva vida als més pobres. Va fundar la Llar de Crist per als desvalguts i va defensar els drets dels treballadors a través de l'Acció Sindical. Va crear la revista Mensaje per abordar els problemes socials des de la perspectiva de la doctrina social de l'Església.
Beat Nicolàs Factor
El beat Nicolàs Factor va ser un sacerdot franciscà espanyol del segle XVI. És conegut per la seva vida d'èxtasi, predicació, servei als malalts i la seva habilitat com a pintor, músic i escriptor. Va destacar per la seva dedicació als leprosos i la fundació de convents com el de Bocairent.
Altres sants: el santoral complet del dilluns 18 d'agost
El santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 18 d'agost, a més, recorda aquests sants i beats:
- San Fermín de Metz
- Santa Joana de Chantal
- Beat Antoni Banassat
- Beat Leonardo de Cava
