Preu de la llum avui, dimarts 12 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Descobreix els preus de l'electricitat aquest dimarts, 12 d'agost de 2025, i aprofita les franges més barates
El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 12 d’agost de 2025, és de 89,70 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dilluns, parlem d’una pujada notable de 9,59 euros. Recordem que, en la jornada de l’11 d’agost, el preu mitjà de la llum se situava en els 80,11 euros per MWh.
És més que evident que la demanda elèctrica més gran s’amaga, en part, darrere d’aquesta nova pujada dels preus. Segons l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), en la franja més cara del dia el MWh superarà els 154 euros. Però el més sorprenent és que ni tan sols en la franja més barata baixarem dels 26 euros per MWh.
Preu de la llum avui, dimarts 12 d’agost de 2025, hora a hora
Durant tota la matinada els preus es mantindran en valors força elevats, fregant o superant els 100 euros per MWh. Afortunadament, durant el dia, trobarem una àmplia franja en què els preus es moderaran. No parlarem de tarifes excepcionalment econòmiques, però sí que seran més assequibles que en altres trams.
Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh se situarà en els 27,2 euros, igual que de 14:00 a 15:00. Entre les 13:00 i les 14:00 trobarem el preu més barat de tota la jornada: 26,28 euros per MWh. Finalment, de 15:00 a 16:00 el MWh passarà a tenir un preu de 35,05 euros.
- 12:00 - 13:00: 27,2 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: 26,28 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 27,2 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 35,05 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dimarts?
Pel que fa a les tarifes més altes, la matinada serà, com ja hem esmentat, força cara per consumir llum. Entre les 00:00 i les 07:00 els preus del MWh oscil·laran entre els 99 i els 109 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 109,7 euros, si bé a partir d’aquí baixarà fins ben entrada la tarda.
- 19:00 - 20:00: 121,86 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 154,93 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 140,81 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 126,87 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 tindrem el preu més alt del dia: 154,93 euros per MWh. Entre les 21:00 i les 22:00 la tarifa baixarà fins als 140,81 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh passarà a tenir un cost de 126,87 euros.
