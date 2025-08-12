Precio de la luz hoy, miércoles 13 de agosto, por horas

El precio medio de la luz para este miércoles, 13 de agosto de 2025, es de 101,20 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del martes, hablamos de una nueva subida, esta vez de 11,5 euros. Recordemos que, en la jornada del 12 de agosto, la tarifa media de luz era de 89,70 euros por MW/h.

En los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) se observa claramente esta subida. Por ejemplo, en la franja más cara de todo el miércoles, el precio del MW/h superará los 155 euros. Pero es que ni siquiera en el tramo más barato de toda la jornada no tendremos tarifas inferiores a los 60 euros.

Precio de la luz hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, hora a hora

Durante la primera mitad del día, los precios se mantendrá estables, con una subida notable por la mañana. A continuación, las tarifas empezarán a bajar, aunque con mucha menos fuerza que en días anteriores. De todas formas, la tarde volverá a ser el tramo más económico del día, antes de la gran subida de precios de la noche.

Así, de 12:00 a 13:00 el precio del MW/h será de 63,48 euros, aunque bajará un poco más. Entre las 13:00 y las 14:00 alcanzaremos el precio más económico del miércoles: 60 euros por MW/h. Por último, de 14:00 a 15:00 el MW/h costará 63,22 euros, aunque de 15:00 a 16:00 el precio será de 70,9 euros.

12:00 - 13:00: 63,48 €/MWh.

13:00 - 14:00: 60 €/MWh.

14:00 - 15:00: 63,22 €/MWh.

15:00 - 16:00: 70,9 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el miércoles?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00, los precios del MW/h oscilarán entre los 104 y los 110 euros. Entre las 07:00 y las 08:00 la tarifa subirá incluso más, situándose en los 121,17 euros por MW/h. Eso sí, de 08:00 a 09:00 ya bajará un poco, hasta los 118,24 euros por MW/h.

07:00 - 08:00: 121,17 €/MWh.

20:00 - 21:00: 155,1 €/MWh.

21:00 - 22:00: 153 €/MWh.

22:00 - 23:00: 123,21 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 tendremos el precio más alto de todo el miércoles: 155,1 euros por MW/h. En la siguiente franja, de 21:00 a 22:00 la situación no mejorará mucho, con un precio de 153 euros por MW/h. Finalmente, de 22:00 a 23:00, el MW/h tendrá un precio de 123,31 euros.