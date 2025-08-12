Logo e-noticies.cat
Muntatge amb gent passejant per un carrer amb l'enllumenat de Nadal i cercle amb xinxeta clavada en un calendari
En aquesta ciutat ja estan penjant els llums de Nadal en ple agost | Camara Europa Press, Getty Images Signature
SOCIETAT

Adeu estiu: Aquesta ciutat catalana ja penja els llums de Nadal en ple mes d'agost

Molts veïns s'han sorprès en veure com els carrers comencen a engalanar-se de festa enmig de la calor d'estiu

per

Rubén Pizarro Gallego

L'estiu segueix el seu curs i les platges encara són plenes de para-sols. Tanmateix, hi ha llocs on l'esperit nadalenc sembla no conèixer d'estacions, segons Crónica Global. Mentre molts ciutadans encara pensen en vacances i gelats, d'altres ja estan preparant un ambient molt més hivernal.

A Espanya, la sensació que Nadal arriba cada vegada abans s'ha convertit en un comentari habitual. I encara que veure torrons als supermercats ja no sorprèn, el que passa aquest any a la ciutat catalana de Mataró va més enllà.

Parella caminant sota un paraigua gran en un carrer assolellat amb un cercle que mostra un fanal decorat

Molts ciutadans han quedat força sorpresos | Camara Europa Press, X, @OriolAbello

Llums col·locades, encara que falta molt perquè brillin

Segons indica Crónica Global, l'Ajuntament de la capital del Maresme ha iniciat a l'agost la instal·lació dels seus llums de Nadal. El motiu, segons l'alcalde David Bote, és clar. “A l'estiu hi ha menys trànsit a la ciutat, cosa que permet treballar amb menys afectació a la mobilitat”.

Per ara, els operaris han començat a col·locar la decoració en trams de dos carrers clau: el Camí Ral i el Camí de la Geganta. És cert que l'enllumenat no s'encendrà fins a finals de novembre. Tanmateix, quan se celebri la tradicional “encesa”, la ciutat ja viu una anticipació inusual de les festes.

Una inversió rècord per al 2025

Aquest any, Mataró ha destinat mig milió d'euros a la compra de noves garlandes i adorns lluminosos. Aquesta xifra suposa un augment considerable respecte a anys anteriors, ja que el 2024 la instal·lació va començar a l'octubre i amb un pressupost menor. La decisió d'avançar els treballs respon també al fet que hi haurà més carrers decorats i, per tant, més temps necessari per al muntatge.

Una dona amb expressió de sorpresa davant d'un arbre de Nadal il·luminat en una ciutat a la nit amb un emoji de cara amb signes de dòlar a la llengua.

El Nadal encara és molt lluny, però alguns consistoris ja es preparen | Camara Getty Images, Progressman, Grafinka, LaraIrimeeva

Els llums han estat fabricats per l'empresa cordovesa Ximenez Group, la mateixa que s'encarrega del famós enllumenat nadalenc de Vigo. Aquest proveïdor també ha dissenyat el “cel de papallones” que cada Nadal adorna el Passeig de Gràcia a Barcelona i atrau milers de visitants. Fundada el 1945, la companyia factura prop de 70 milions d'euros i té presència a desenes de països, com Guatemala i Costa Rica.

La instal·lació, en mans d'una empresa en concurs

El muntatge va a càrrec d'Aluvisa, l'empresa que gestiona l'enllumenat públic a Mataró. Tanmateix, Crónica Global assenyala que la firma va entrar en concurs de creditors el juliol de 2025 després d'una expansió fallida. Tot i això, continua amb els seus compromisos municipals mentre es troba sota l'administració concursal de FTI & Partners.

Amb aquesta decisió, Mataró s'avança a ciutats com Badalona o la mediàtica Vigo en l'inici de la campanya nadalenca. Si bé els llums encara no s'encendran, la seva presència ja desperta comentaris entre veïns i visitants. El contrast entre la calor d'agost i la decoració hivernal s'ha convertit en una de les imatges més curioses de l'estiu català.

