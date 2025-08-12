Adeu estiu: Aquesta ciutat catalana ja penja els llums de Nadal en ple mes d'agost
Molts veïns s'han sorprès en veure com els carrers comencen a engalanar-se de festa enmig de la calor d'estiu
L'estiu segueix el seu curs i les platges encara són plenes de para-sols. Tanmateix, hi ha llocs on l'esperit nadalenc sembla no conèixer d'estacions, segons Crónica Global. Mentre molts ciutadans encara pensen en vacances i gelats, d'altres ja estan preparant un ambient molt més hivernal.
A Espanya, la sensació que Nadal arriba cada vegada abans s'ha convertit en un comentari habitual. I encara que veure torrons als supermercats ja no sorprèn, el que passa aquest any a la ciutat catalana de Mataró va més enllà.
Llums col·locades, encara que falta molt perquè brillin
Segons indica Crónica Global, l'Ajuntament de la capital del Maresme ha iniciat a l'agost la instal·lació dels seus llums de Nadal. El motiu, segons l'alcalde David Bote, és clar. “A l'estiu hi ha menys trànsit a la ciutat, cosa que permet treballar amb menys afectació a la mobilitat”.
Per ara, els operaris han començat a col·locar la decoració en trams de dos carrers clau: el Camí Ral i el Camí de la Geganta. És cert que l'enllumenat no s'encendrà fins a finals de novembre. Tanmateix, quan se celebri la tradicional “encesa”, la ciutat ja viu una anticipació inusual de les festes.
Una inversió rècord per al 2025
Aquest any, Mataró ha destinat mig milió d'euros a la compra de noves garlandes i adorns lluminosos. Aquesta xifra suposa un augment considerable respecte a anys anteriors, ja que el 2024 la instal·lació va començar a l'octubre i amb un pressupost menor. La decisió d'avançar els treballs respon també al fet que hi haurà més carrers decorats i, per tant, més temps necessari per al muntatge.
Els llums han estat fabricats per l'empresa cordovesa Ximenez Group, la mateixa que s'encarrega del famós enllumenat nadalenc de Vigo. Aquest proveïdor també ha dissenyat el “cel de papallones” que cada Nadal adorna el Passeig de Gràcia a Barcelona i atrau milers de visitants. Fundada el 1945, la companyia factura prop de 70 milions d'euros i té presència a desenes de països, com Guatemala i Costa Rica.
La instal·lació, en mans d'una empresa en concurs
El muntatge va a càrrec d'Aluvisa, l'empresa que gestiona l'enllumenat públic a Mataró. Tanmateix, Crónica Global assenyala que la firma va entrar en concurs de creditors el juliol de 2025 després d'una expansió fallida. Tot i això, continua amb els seus compromisos municipals mentre es troba sota l'administració concursal de FTI & Partners.
Amb aquesta decisió, Mataró s'avança a ciutats com Badalona o la mediàtica Vigo en l'inici de la campanya nadalenca. Si bé els llums encara no s'encendran, la seva presència ja desperta comentaris entre veïns i visitants. El contrast entre la calor d'agost i la decoració hivernal s'ha convertit en una de les imatges més curioses de l'estiu català.
