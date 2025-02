Preu de la llum avui, dimarts 11 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 11 de febrer de 2025, és de 133,16 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una petita baixada, de tan sols 6,58 euros. I tot perquè, en la jornada del 10 de febrer, la tarifa mitjana de llum era de 139,74 euros per MW/h.

Un nou revés per als consumidors espanyols, que hauran de planificar molt bé el seu consum de llum. De fet, en les dades proporcionades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) es veu clarament aquesta situació. En la franja més cara del dimarts, el preu del MW/h es dispararà per sobre dels 194 euros.

Preu de la llum avui, dimarts 11 de febrer de 2025, hora a hora

El pitjor de tot és que ni tan sols en la franja més barata del dia el preu del MW/h no baixarà dels 100 euros. Tot i això, hi haurà dues franges en què les tarifes seran una mica més econòmiques. Encara que no parlem de res de l'altre món, sí que seran preus una mica més baixos que en la resta de franges.

Així, de 4:00 a 05:00 trobem el preu més barat de tot el dimarts: 106,01 euros per MW/h. En la següent franja, de 05:00 a 06:00, el preu del MW/h se situarà en els 107 euros. Durant el dia, de 12:00 a 13:00 el MW/h costarà 109,99 euros, encara que de 13:00 a 14:00 baixarà a 107,5 euros.

04:00 - 05:00: 106,01 € /MWh.

05:00 - 06:00: 107 € /MWh.

12:00 - 13:00: 109,99 € /MWh.

13:00 - 14:00: 107,5 € /MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Sobre els preus més alts del dia, entre les 07:00 i les 08:00 el MW/h costarà 150,79 euros, sent ja un preu bastant alt. En la següent franja, de 08:00 a 09:00 el MW/h costarà 159,06 euros. Per últim, de 09:00 a 10:00 el preu del MW/h ja baixarà fins als 146,54 euros.

08:00 - 09:00: 159,06 € /MWh.

18:00 - 19:00: 174,57 € /MWh.

19:00 - 20:00: 190 € /MWh.

20:00 - 21:00: 194,5 € /MWh.

A la tarda, de 18:00 a 19:00 el MW/h passarà a costar 174,57 euros, encara que pujarà bastant més. En la següent franja, de 19:00 a 20:00, el cost del MW/h ja serà de 190 euros. Això sí, la tarifa més cara de tota la jornada la trobem de 20:00 a 21:00, quan el MW/h tindrà un preu de 194,5 euros.