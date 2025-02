Preu de la llum avui, dilluns 3 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 3 de febrer de 2025, és de 133,05 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del diumenge, parlem d'una pujada de 8,31 euros. I tot perquè, en la jornada de l'1 de febrer, la tarifa mitjana de la llum era de 124,74 euros per MW/h.

El preu de la llum per a aquest primer dilluns de febrer mostra una gran variabilitat al llarg del dia, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). És a dir, hi ha diferències significatives entre les hores més barates i les més cares de la jornada. Si es comparen la franja més barata i la més cara del dia, la diferència entre ambdues és de 125,32 €/MWh.

Preu de la llum avui, dilluns 3 de febrer de 2025, hora a hora

Tot i que els preus de l'electricitat són bastant elevats durant aquesta jornada, hi ha algunes franges que val la pena aprofitar perquè el cost és més baix. En particular, entre les 12:00 i les 15:00 hores, el MWh es manté al voltant dels 102 euros.

No obstant això, el preu més baix del dia es registra entre 06:00 i 07:00 hores del matí, quan la llum costa 102,19 €/MWh. I assumeix el mateix preu de 02:00 a 03:00 del matí, però no són hores massa aprofitables per estalviar energia.

No obstant això, hi ha altres franges que poden aprofitar-se per estalviar en la pròxima factura. Entre les 13:00 i les 15:00 hores, el preu es manté en 102,45 €/MWh, sent una de les millors tarifes del dia. A més, també es pot aprofitar de 12:00 a 13:00 hores, quan el preu és de 102,49 €/MWh.

02:00 - 03:00: 102,19 €/MWh .

. 04:00 - 05:00: 102,45 €/MWh.

06:00 - 07:00: 102,19 €/MWh .

. 13:00 - 15:00: 102,45 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dilluns?

Normalment, els preus més alts de la llum es concentren en les últimes hores de la tarda i la nit, i les tarifes d'aquest dilluns no són l'excepció. Avui, el preu de la llum assolirà el seu valor més elevat entre 20:00 i 21:00 hores, quan el cost del MWh serà 227,51 euros.

18:00 - 19:00: 200,73 €/MWh.

19:00 - 20:00: 201,10 €/MWh.

20:00 - 21:00: 227,51 €/MWh .

. 21:00 - 22:00: 186 €/MWh.

A més, altres franges horàries també registraran preus elevats. Entre 18:00 i 21:00 hores, l'electricitat es mantindrà per sobre dels 200 €/MWh, amb pics de 200,73 €/MWh a les 18:00 hores i 201,10 €/MWh a les 19:00 hores. Així que, si vols reduir el cost de la teva pròxima factura de la llum, el millor és evitar un consum excessiu durant aquestes franges.